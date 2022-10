Ucrânia avança em território anexado ilegalmente pela Rússia

Forças ucranianas dizem ter retomado áreas ao longo da margem ocidental do rio Dnieper, em Kherson. Moscou admite que "inimigos conseguiram penetrar defesa".

As forças ucranianas relataram que conseguiram recapturar cidades ao longo da margem oeste do rio Dnieper, no sul da Ucrânia, perto da cidade de Kherson, capital da província de mesmo nome – uma das quatro regiões anexadas ilegamente por Moscou.

O comunicado sobre novas conquistas territoriais das tropas ucranianas foi divulgado na segunda-feira (03/10), poucos dias depois que Kiev tomou o principal centro logístico de Lyman – o ganho no campo de batalha mais significativo da Ucrânia em semanas.

Além da confirmação oficial pela Ucrânia, fontes russas reconheceram que uma ofensiva de tanques ucranianos penetrou dezenas de quilômetros ao longo da margem oeste do rio Dnieper. Vários vilarejos foram recapturados ao longo do caminho.

O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia. Igor Konashenov, disse que, "com unidades de tanques superiores na direção de Zolotaya Balka, Aleksandrovka, o inimigo conseguiu penetrar nas entranhas de nossa defesa".

No entanto, ele acrescentou que as tropas russas "ocuparam uma linha defensiva previamente preparada e continuam a infligir danos maciços de artilharia" às forças ucranianas.

"A informação é tensa, vamos colocar dessa forma, porque, sim, houve avanços, de fato", disse Vladimir Saldo, líder russo instalado na província de Kherson, em entrevista à emissora estatal russa. "Há um assentamento chamado Dudchany, bem ao largo do rio Dnieper, e ali mesmo, naquela região, houve um avanço. Há assentamentos ocupados por forças ucranianas."

Rob Lee, membro sênior do instituto de pesquisa Foreign Policy Research Institute, citou blogueiros militares russos informando que as tropas de Moscou haviam recuado até Dudchany – 40 quilômetros rio abaixo de onde estavam estacionados no dia anterior.

"Quando tantos canais russos estão soando o alarme, geralmente significa que eles estão com problemas", escreveu Lee em sua conta no Twitter.

Sucessos recentes de Kiev

O avanço no sul da Ucrânia reflete os sucessos recentes das forças de Kiev no leste – e que mudaram a maré na guerra contra a Rússia.

Essa guinada ocorre apesar de Moscou tentar aumentar as apostas ao anexar ilegalmente território ucraniano, ordenar uma mobilização parcial e ameaçar com uma retaliação nuclear. Os avanços militares ucranianos prepararam o terreno para avanços destinados a cortar ainda mais as linhas de abastecimento das forças russas.

Kherson tem sido um dos campos de batalha mais difíceis para os ucranianos. Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou tratados de anexação de Kherson e outras três regiões, após a realização de pseudorreferendos orquestrados pelo Kremlin. A medida foi ratificada pelo Parlamento russo.

Nações ocidentais condenaram a ação de Moscou e classificaram os "referendos" como uma farsa, conduzidos sob a mira de armas.

pv/ek (DPA, AFP, Reuters, AP)