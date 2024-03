Ucrânia atinge refinaria russa em ataque com drones

Refinaria da estatal russa Rosneft a mais de 800 quilômetros de Moscou ficou em chamas. Ofensiva ocorre no segundo dia da eleição presidencial que deve oficializar permanência de Putin no poder.

A Ucrânia lançou neste sábado (16/02) mais uma ofensiva com drones contra instalações energéticas da Rússia, atingindo uma refinaria da estatal Rosneft em Sizran, a cerca de 850 quilômetros de Moscou. O local ficou em chamas, mas não houve registro de feridos.

Outro ataque aconteceu na mesma região, Samara, contra a refinaria Novokubiche, mas, segundo o governador Dmitri Azarov, as defesas aéreas locais derrubaram os aviões-robôs

Já o incêndio em Sizran foi controlado horas depois, segundo as autoridades. Os ataques evidenciaram a capacidade da Ucrânia de fazer ataques centenas de quilômetros dentro do território russo para atingir seu setor de energia. Duas outras grandes refinarias foram incendiadas no início desta semana por ataques de drones que interromperam metade ou mais de sua produção. . Desde o começo do ano, o número de refinarias russas atingidas por ataques chega a sete.

Os ataques ainda ocorreram paralelamente ao segundo dia da eleição presidencial russa, apontada por críticos do regime de Vladimir Putin como uma mera encenação do Kremlin.

Ainda neste sábado, na região russa de Belgorod, onde os ataques transfronteiriços da Ucrânia se tornaram parte da vida cotidiana, o governador relatou a morte de um homem e uma mulher. Um vídeo obtido pela agência Reuters mostrou incêndios e sirenes de ataque aéreo soando nas ruas vazias da cidade de Belgorod.

O Ministério da Defesa da Rússia ainda disse que repeliu tentativas de forças pró-ucranianas de cruzar a fronteira com a região de Belgorod. O governador Gladkov disse que, dada "a situação atual", as escolas em grande parte da região fechariam na segunda e na terça-feira, e que os shopping centers na cidade de Belgorod fechariam no domingo e na segunda-feira.

Já a Rússia realizou seu ataque mais mortal em semanas na última sexta-feira, quando seus mísseis atingiram uma área residencial na cidade portuária de Odessa, no Mar Negro da Ucrânia, matando pelo menos 20 pessoas e ferindo mais de 70.

jps (Reuters, ots)