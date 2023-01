Ucrânia acusa Rússia de infringir próprio cessar-fogo

Kiev afirma que tropas russas bombardearam posições no nordeste, no leste e no sul do país, desrespeitando pausa ordenada por Putin em razão no Natal ortodoxo. Kremlin rebate e diz que está repelindo ataques ucranianos.

A Ucrânia acusou neste sábado (07/01) a Rússia de não respeitar o próprio cessar-fogo autoimposto pelo presidente Vladimir Putin. Segundo Kiev, posições e cidades no nordeste, no leste e no sul do país foram bombardeadas, deixando feridos e causando a morte de ao menos três pessoas. O Kremlin, por outro lado, afirma que está apenas repelindo ataques ucranianos.

Putin ordenou na quinta-feira um cessar-fogo de 36 horas por parte das tropas russas na Ucrânia devido ao Natal ortodoxo, celebrado em 7 de janeiro.

A pausa nos ataques valeria do meio-dia de sexta-feira até meia-noite deste sábado e seria a primeira do lado russo desde o início da guerra, em fevereiro. O governo ucraniano, por sua vez, descreveu a medida como "hipocrisia" e disse tratar-se de uma manobra usada pelas forças russas para ganhar tempo para o reagrupamento. Muitos observadores internacionais também duvidaram que a Rússia cessaria os ataques.

A ordem do Kremlin foi divulgada depois que o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o líder da Igreja Ortodoxa, patriarca Cirilo, forte apoiador de Putin, solicitaram uma trégua.

O Estado-Maior da Ucrânia disse neste sábado que as tropas russas lançaram mísseis de cruzeiro, dispararam 20 saraivadas de foguetes e atingiram áreas residenciais no nordeste, leste e sul do país.

O governador Serhiy Haidai relatou bombardeios e ataques contínuos na região de Lugansk. Segundo ele, já nas primeiras três horas do cessar-fogo, as posições ucranianas foram bombardeadas 14 vezes.

De acordo com o governo da região vizinha de Donetsk, dois civis foram mortos em ataques russos na disputada cidade de Bakhmut.

Ainda segundo a Ucrânia, tropas russas bombardearam a região de Kherson, no sul, 39 vezes na sexta-feira. Prédios residenciais e um quartel de bombeiros foram incendiados, informou o governador Yaroslav Yanushevych no Telegram, acrescentando que um socorrista morreu e sete civis ficaram feridos.

As declarações não puderam ser verificadas de forma independente pela DW.

Ao menos duas pessoas morreram na sexta-feira em ataques em Bakhmu Foto: CLODAGH KILCOYNE/REUTERS

Kremlin rebate acusações

O Ministério da Defesa da Rússia rebate as acusações de Kiev e afirma que as tropas russas estão respeitando o cessar-fogo e só reagiram a ataques ucranianos na linha de frente de aproximadamente 1.100 quilômetros.

Segundo a Rússia, houve operações de combate nas regiões de Donetsk, Kherson e Zaporíjia, em razão de bombardeios ucranianos a áreas civis. A Ucrânia nega as acusações e culpa as tropas russas pelos ataques.

Segundo a inteligência britânica, apesar do cessar-fogo autoimposto por Putin, a luta continua no nível usual. Uma das áreas com mais combates é ao redor da cidade de Kreminna, na região de Lugansk.

O Natal ortodoxo é comemorado tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Estima-se que até 300 milhões de fiéis – cristãos ortodoxos – celebrem a data em todo o mundo, com grande parte deles concentrada no Leste Europeu, Rússia, Grécia e algumas regiões da África.

le (ots)