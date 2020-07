Turquia condena ex-correspondente alemão por suposta propaganda terrorista

O mês de julho em imagens

Polícia alemã tenta capturar "Rambo da Floresta Negra"

Autoridades de segurança conduzem uma megaoperação para capturar um fugitivo armado com pistolas e um arco e flecha que se escondeu na Floresta Negra, no sudoeste da Alemanha. Segundo as autoridades locais, no domingo, o homem de 31 anos, trajando roupas de camuflagem, chegou a render um grupo de policiais e tomar suas armas de fogo. (13/07)