Turistas voltam a Kiev, apesar das sirenes de ataque aéreo

Enquanto batalhas se concentram no leste e sul da Ucrânia, vida cultural e noturna da capital retoma ar de normalidade, atraindo viajantes de outras regiões do país.

As ruas de Kiev estão movimentadas como na maioria dos dias, com engarrafamentos ocasionais freando o fluxo de veículos. Se não fossem os alertas de ataque aéreo, sacos de areia e barricadas diante de prédios administrativos, seria possível esquecer que a Ucrânia está em guerra. A vida cotidiana continua quase imperturbável na capital, onde os moradores frequentam parques, passeiam pelas avenidas e relaxam nos cafés.

"Saí de Kiev para a Polônia em 4 de abril de 2022. Naquela época, havia muitos postos de controle pela cidade, tínhamos que mostrar nossos documentos em todas as paradas, poucas lojas estavam abertas e encontrar um café aberto era quase impossível", comenta Ksenia Fedorova.

Ela trabalhou dez anos para um grande canal de televisão, mas agora ganha a vida como dubladora. De volta a sua cidade natal, Kiev, ela diz que as coisas quase parecem como nos tempos pré-guerra: shopping centers, restaurantes e cinemas estão abertos, e as ruas estão cheias.

Quando uma sirene de ataque aéreo toca na rua Khreshchatyk – a principal avenida de Kiev, repleta de bares, restaurantes e lojas –, a maioria dos transeuntes reage calmamente. Alguns continuam caminhando, enquanto outros se dirigem à estação de metrô para se abrigar até que o sinal de liberação seja dado.

Turistas domésticos estão de volta

Embora os turistas estrangeiros tenham evitado Kiev desde o início da guerra, os visitantes domésticos voltaram em massa. Muitos ucranianos querem voltar a viver uma vida normal, na medida do possível, e para muitos isso também significa fazer viagens curtas e visitar outras cidades.

As excursões organizadas a Kiev são muito procuradas, embora, com a guerra ainda em curso, muitos clientes dessas ofertas prefiram rotas com abrigos antiaéreos nas proximidades a que recorrer em caso de emergência.

"Os passeios pela cidade quase voltaram ao normal", diz Olena Oros, que trabalha como guia. "Costumo ter grupos de até 20 pessoas, e passeios temáticos especiais atraem multidões ainda maiores." Ela diz que muitos turistas domésticos agora se sentem seguros o suficiente para visitar a cidade e fazer passeios.

Cafés e restaurantes voltam a lotar na capital ucraniana Foto: Andreas Stein/dpa/picture alliance

"Refugiados também participam de minhas excursões; moradores de Kharkiv se juntaram a pelo menos três delas." Ela até recebeu um pedido para fazer uma excursão em inglê,s vinda de um voluntário holandês baseado na Ucrânia.

O turismo na Ucrânia desenvolveu um lado francamente altruísta: muitas agências de viagens e guias que continuam trabalhando doam parte de sua renda para instituições de caridade. Outros concedem descontos especiais a membros das Forças Armadas, a famílias e crianças.

Vida cultural renasce

Durante as primeiras semanas da guerra, a vida em Kiev foi turbulenta, mas agora está quase de volta ao normal. Muitas instituições culturais reabriram. Pode-se passar novamente uma agradável noite no Teatro Nacional Lesya Ukrainka, na ópera, ou visitar um dos muitos museus da cidade, como o Museu Nacional da História da Ucrânia.

"Quando a guerra começou, durante os primeiros dias nossas exposições mais valiosas foram empacotadas e levadas para um local seguro", conta Nataliya Lihitskaya, pesquisadora do museu, que reabriu no início de abril. "Criamos uma exposição temporária dedicada à batalha de Kiev e seus heróis, mas só podemos permitir o acesso a grupos de até 20 visitantes. Em caso de alerta de ataque, temos um abrigo antiaéreo."

À noite e nos fins de semana, concertos ao ar livre são realizados nos parques de Kiev, artistas de rua tocam jazz, pop e música ucraniana nos espaços públicos. Concertos subterrâneos também são realizados na estação de metrô Maidan Nezalezhnosti.

Igreja de Santo André é uma das atrações turísticas de Kiev Foto: Natalia Vlasenko/DW

Maioria dos turistas estrangeiros ainda evita Kiev

"É claro que as condições são inseguras, os voos são restritos e o perigo, constante, o que torna impossível garantir a segurança dos turistas estrangeiros”, admite a especialista em viagens Maria Yuhnovets, da Sputnik Kiev DMC.

A maioria dos estrangeiros encontrados hoje em Kiev são jornalistas, políticos e membros de agências de ajuda humanitária. Quem trabalha no setor de turismo da Ucrânia não espera que os turistas estrangeiros voltem tão cedo. Isso exigiria não apenas o fim dos bombardeios e ataques russos, mas também o fim da lei marcial, sem mencionar a reabertura do espaço aéreo.