Tumulto em jogo de futebol deixa 174 mortos na Indonésia

Um tumulto no final de um jogo de futebol na Indonésia deixou ao menos 174 mortos e centenas de feridos, segundo afirmaram autoridades locais neste domingo (02/10). O incidente é uma das piores tragédias ocorridas num estádio.

O tumulto começou no final da partida entre Arema FC e Persebaya Surabaya, que ocorreu na noite de sábado na cidade de Malang, em Java Oriental. Após a derrota do Arema por 3-2 – a primeira em casa em mais de duas décadas –, os torcedores invadiram o campo e atiraram garrafas e objetos contra os jogadores.

A invasão do campo causou um caos e os torcedores dos times rivais entraram em confronto. A polícia reagiu e disparou gás lacrimogêneo, inclusive em direção às arquibancadas do estádio, causando o pânico entre a multidão.

Torcedores invadiram o campo e entraram em confronto com rivais Foto: Yudha Prabowo/AP/picture alliance

Centenas de torcedores correram para uma porta de saída numa tentativa de escapar não só à violência, mas também do gás lacrimogêneo. Muitas das vítimas morreram pisoteadas ou por asfixia. O tumulto se espalhou para fora do estádio, onde dois agentes da polícia foram mortos e pelo menos cinco veículos da polícia foram incendiados.

Crianças entre as vítimas

Segundo o chefe da polícia de Java Oriental, Nico Afinta, 34 pessoas morreram no estádio e as outras vítimas vieram a falecer a caminho do hospital ou no hospital onde estavam sendo tratados. Mais de 300 feridos precisaram receber atendimento. Afinta disse ainda que o número de mortos pode aumentar, pois há pacientes em estado grave.

Segundo o editor-chefe da redação da DW em Jacarta, Georg Matthes, ao menos 17 crianças estão entre os mortos. O jornalista disse ainda que a polícia afirmou que a Federação de Futebol da Indonésia foi negligente em não informar que as forças de segurança que os procedimentos para o uso de gás lacrimogêneo em jogos são diferentes dos adotados em protestos.

Carros da polícia foram depredados em tumulto Foto: Yudha Prabowo/AP/picture alliance

A Fifa recomenda que não sejam usadas armas de fogo e gás lacrimogêneo por agentes de segurança em estádios. Após o incidente, o presidente indonésio, Joko Widodo, ordenou "uma avaliação abrangente dos jogos de futebol e dos procedimentos de segurança".

A Federação de Futebol da Indonésia suspendeu as partidas do campeonato nacional por uma semana e iniciou uma investigação sobre o incidente. O Arema FC também foi proibido de sediar partidas até o fim da temporada.

Autoridades disseram que 42 mil ingressos foram vendidos para o jogo, porém, o estádio tinha capacidade para apenas 38 mil torcedores. A polícia da região afirmou que recomendou que apenas torcedores do Arema fossem permitidos no estádio, devido à acirrada rivalidade entre os clubes.

Essa é uma das piores tragédias que ocorreram num estádio de futebol, depois do confronto entre torcedores do Peru e da Argentina no Estádio Nacional de Lima que deixou 318 mortos em 1964.

cn (DW, Lusa)