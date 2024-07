Tumulto em cerimônia hindu na Índia deixa mais de 100 mortos

Causas da tragédia não foram imediatamente esclarecidas, em meio a versões diferentes sobre o ocorrido. Milhares de pessoas participavam de evento religioso no momento do incidente no norte indiano.

Ao menos 116 pessoas, incluindo várias mulheres e crianças, morreram nesta terça-feira (02/07) após um tumulto ocorrido ao final de uma cerimônia religiosa hindu no norte da Índia.

A causa do pânico não foi imediatamente esclarecida. Autoridades citadas pela imprensa local disseram que o forte calor e a falta de ar no local do evento podem ter contribuído para a tragédia. Algumas imagens de vídeo sugerem que a estrutura do local, um enorme barracão, entrou em colapso.

Relatos de testemunhas divulgados pela imprensa indiana afirmam que várias pessoas caíram em uma vala do lado de fora enquanto tentavam sair do evento, o que teria causado uma queda em cadeia e feito com que muitas morressem sufocadas.

Já o governador de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, disse que o tumulto ocorreu quando os devotos começaram a pressionar uns aos outros em direção ao palco na tentativa de se aproximarem do guru, conhecido como Bhole Baba, enquanto ele descia da estrutura.

O juiz do distrito de Hathras, Ashish Kumar, disse que incidente ocorreu devido ao grande número de pessoas que tentaram deixar o local ao mesmo tempo. Ele afirmou que a cerimônia tinha permissão das autoridades e que vários policiais estavam posicionados nas proximidades. Ele, contudo, assegurou que os demais preparativos do evento não dependiam da polícia.

Pessoas que participaram da cerimônia disseram que cerca de 50 mil pessoas estavam presentes no local.

Inquérito

As autoridades abriram um inquérito para esclarecer as causas do incidente. "A morte de 116 pessoas foi confirmada. Os feridos estão recebendo tratamento médico e os corpos foram enviados a diferentes locais para autópsia", informou o inspetor-geral de polícia Shalabh Mathur, do distrito de Aligarh, adjacente a Hathras, em Uttar Pradesh, onde o tumulto ocorreu.

"Acusações serão feitas contra os organizadores que obtiveram permissão para o evento", acrescentou o inspetor-geral. O governador Adityanath anunciou indenizações de cerca de 2.400 dólares (R$ 13,5 mil) para as famílias dos mortos e de quase 600 dólares para os feridos.

"Expresso minhas mais profundas condolências aos que perderam vidas nesse acidente. Desejo uma rápida recuperação a todos os feridos. O governo está envolvido no trabalho de socorro e resgate sob a supervisão do governo estadual", declarou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Ele recebeu a notícia do incidente no momento em que discursava no Parlamento em Nova Déli.

A Índia possui um histórico de incidentes em cerimônias religiosas e locais de peregrinação que resultaram em tumultos e pisoteamentos em massa. A culpa normalmente é atribuída à má administração dos locais.

Em 2013, um tumulto em Madhya Pradesh, na região central do país, matou 115 pessoas. Em um evento anual no estado de Maharashtra, que atrai milhares de peregrinos, 250 pessoas morreram em 2008 e outras 340 em 2005.

rc (EFE, Reuters, AP)