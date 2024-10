Tumba sob cenário de "Indiana Jones" encontrada em Petra

Após receber uma rara autorização para realizar uma escavação sob o icônico Tesouro de Petra, na Jordânia, uma equipe de pesquisadores jordanianos e americanos desenterrou um túmulo escondido debaixo do monumento contendo doze esqueletos humanos completos e uma coleção de oferendas funerárias de bronze, cerâmica e ferro.

A descoberta poderá lançar uma nova luz sobre a misteriosa civilização nabateia e esclarecer dúvidas de longa data sobre essa cultura.

Cercada por montanhas e famosa por suas impressionantes estruturas esculpidas em pedra rosa, a cidade de Petra, escavada na rocha pelos nabateus há mais de 2 mil anos, ganhou notoriedade global quando o Tesouro, também conhecido como Al Khazneh, apareceu no filme Indiana Jones e a última cruzada, de 1989. Contudo, a recente descoberta sugere que ainda há muito se a conhecer sob as antigas fundações.

Radar de penetração terrestre

Richard Bates, geofísico da Universidade de Saint Andrews, usou um radar de penetração terrestre para detectar a presença de cavidades abaixo da estrutura. O equipamento permitiu a obtenção de "dados surpreendentes" que levaram à descoberta.

"As pessoas pensam que conhecem Petra; reconhecem o Tesouro", afirmou o diretor executivo do Centro Americano de Pesquisa (Acor) Pearce Paul Creasman, um dos líderes da escavação, ao jornal americano The New York Times. "Mas há muito mais debaixo de nossos pés", acrescentou.

Além dos doze esqueletos intactos, a tumba – que os pesquisadores dizem que pode ser anterior à construção do próprio Tesouro de Petra – contém também um tesouro de objetos de bronze, cerâmica e ferro. Entre as descobertas mais notáveis está uma rede de muros que dividia a câmara, uma característica estrutural nunca antes vista na cidade antiga.

Uma "coincidência" curiosa

A descoberta também atraiu a atenção do apresentador de televisão Josh Gates, do programa "Expedition Unknown", e sua equipe, que documentou parte da escavação. "A revelação desta câmara oculta nos surpreendeu por completo" disse Gates. "Levando em conta que quase todas as tumbas de Petra foram encontradas vazias, esta é talvez a mais importante já encontrada e uma descoberta de proporções históricas."

Em uma surpreendente coincidência, um dos esqueletos apareceu segurando um recipiente de cerâmica que, à primeira vista, parecia familiar.

"Quando vimos o que parecia ser um cálice, ficamos paralisados", explicou Gates. "Era quase idêntico ao Santo Graal que aparece em Indiana Jones e a última cruzada, localizado no antigo edifício logo acima da tumba." Um exame mais atento, porém, revelou que se tratava da tampa de uma jarra quebrada, provavelmente do século 1 a.C.

Petra, capital do reino nabateu

Construída por volta do século 4 a.C., Petra era a capital do reino nabateu, um povo nômade que acumulava riquezas através do comércio de incenso e especiarias. Apesar de sua grandeza e de seu status como uma das sete novas maravilhas do mundo, e de a cidade ser património mundial da Unesco desde 1985, pouco se sabe sobre os nabateus.

"Ainda temos muito o que descobrir sobre o Tesouro, sobre quando e por que foi construída esta extraordinária estrutura", refletiu Creasman. "Com o apoio do governo jordaniano, esta escavação nos aproximará mais do que nunca das respostas", acrescentou.

Bates destacou que existem outras cavidades detectadas pelo radar que ainda não foram exploradas, o que sugere que poderá haver novas descobertas esperando abaixo da superfície de Petra. Enquanto isso, os pesquisadores continuam analisando os restos encontrados, na esperança de desvendar os mistérios da cidade esculpida em pedra rosa.

rc/ra (DW)