"Tsunamis não causados por terremoto são difíceis de prever"

Tsunamis do século 21

Indonesia, 2018

Em 22 de dezembro de 2018, o pequeno vulcão indonésio Anak Krakatau entrou em erupção, causando um tsunami no estreito de Sunda, situado entre as ilhas de Sumatra e Java. Mais de 220 pessoas morreram, de acordo com estimativas iniciais, e mais de 800 ficaram feridas. Anak Krakatau é uma pequena ilha vulcânica que emergiu após da devastadora erupção em 1883 do famoso vulcão indonésio Krakatoa.