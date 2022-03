TSE proíbe manifestações políticas no Lollapalooza

Órgão eleitoral acatou pedido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, que alegou que a cantora Pabllo Vittar fez campanha eleitoral antecipada ao segurar durante show uma toalha com o rosto do ex-presidente Lula.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatou neste domingo (27/03) pedido do Partido Liberal (PL), sigla do presidente Jair Bolsonaro, e proibiu manifestações políticas durante os shows do festival Lollapalooza, que ocorre em São Paulo neste fim de semana. A decisão foi do ministro do TSE Raul Araújo.

O pedido do PL foi feito no sábado, após a cantora Pabllo Vittar erguer por alguns momentos uma toalha com o rosto do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva em seu show, na sexta-feira. Ela também entoou com o público gritos de "Fora Bolsonaro".

Segundo o ministro do TSE, a manifestação "caracteriza propaganda político-eleitoral". Desta forma, Araújo determinou que fica proibida "a realização ou manifestação de propaganda eleitoral ostensiva e extemporânea em favor de qualquer candidato ou partido político por parte dos músicos e grupos musicais que se apresentem no festival". Se descumprida a ordem, a multa pode chegar a R$ 50 mil.

PL realiza megaevento em Brasília

O PL havia argumentado no pedido que Pabllo Vittar havia feito propaganda eleitoral antecipada. O partido realiza neste domingo um megaevento em Brasília, que chamou de "ato de filiação", com o objetivo de reunir apoiadores de Bolsonaro.

Inicialmente, o evento estava sendo anunciado, inclusive pelo próprio presidente, como um ato de pré-candidatura de Bolsonaro à reeleição, mas o nome foi trocado, pois havia o temor que pudesse violar a lei eleitoral.

Datafolha mostra vantagem de Lula

Pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira, mostra que Lula segue liderando a disputa eleitoral para a Presidência, no pleito de outubro, com 43% das intenções de voto. Em segundo lugar, está Bolsonaro, com 26%.

Em terceiro e quarto, aparecem, respectivamente, o ex-juiz federal Sergio Moro (Podemos, 8%) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT, 6%).

Foram ouvidos 2.556 eleitores, em 181 cidades de todo o país, nesta terça e quarta-feira. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

