Trump vence primárias republicanas em mais três estados

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deu mais um passo para se tornar o candidato presidencial do Partido Republicano ao vencer as primárias do partido nos estados de Missouri, Michigan e Idaho neste sábado (02/03).

Trump levou todos os delegados em jogo neste sábado, elevando sua contagem para 244, contra 24 da ex-embaixadora da ONU e ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley. Um candidato precisa garantir 1.215 delegados para conquistar a indicação republicana.

Até aqui, o ex-presidente venceu todas as disputas estaduais antes da chamada superterça da próxima semana, quando os eleitores de mais de 15 estados dos EUA escolherão seu candidato preferido de cada partido. Em jogo estão 874 delegados.

Trump está caminhando com ímpeto crescente para a indicação republicana na convenção do partido em julho, e espera-se que praticamente garanta a nomeação na próxima terça-feira e vá enfrentar o presidente Joe Biden na eleição de novembro.

Vitórias por ampla margem

Missouri, Michigan e Idaho tiveram disputas com regras diferentes.

No Missouri, Trump superou sua principal oponente, a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, e venceu em todos os condados do estado, angariando 54 delegados.

No Michigan, cerca de 2 mil ativistas do Partido Republicano votaram numa convenção na qual Trump ganhou todos os 39 delegados possíveis que ainda restavam. Trump já havia conquistado 16 delegados de Michigan na terça-feira passada, na votação primária propriamente dita.

O ex-presidente também venceu confortavelmente a primária republicana no estado de Idaho, projetaram as emissoras NBC e ABC, somando mais 32 delegados.

As próximas primárias ocorrem neste domingo no Distrito de Colúmbia. Dois dias depois é o dia da superterça, na qual 15 estados realizam suas primárias republicanas.

Rejeição entre moderados

Apesar dos bons resultados de Trump nas primárias republicanas, analistas têm observado que essas eleições também revelaram alguns obstáculos preocupantes para a campanha eleitoral do ex-presidente.

Trump não pontua bem entre os republicanos moderados, que já sinalizaram preferir outra pessoa – até mesmo qualquer outra – na Casa Branca, disseram.

As vitórias sobre Haley também ofuscaram os sinais preocupantes enviados por eleitores independentes. Em New Hampshire, os independentes apoiaram Haley na proporção de dois para um, e ela superou Trump entre os eleitores suburbanos da Carolina do Sul.

"Trump tem um problema, quer ele admita, quer não", disse Haley. Segundo ela, "40% do eleitorado republicano nas primárias não quer ter nada que ver com ele”, e Trump não está fazendo nada para atrair esses eleitores.

as (AFP, Efe, Lusa, Reuters)