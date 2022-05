Trump teria pedido para atirar nas pernas de manifestantes

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump teria questionado a possibilidade de alvejar nas pernas manifestantes antirracismo nos protestos de 2020, afirma um novo livro do ex-secretário de Defesa americano Mark Esper.

Em trechos da obra obtidos pelo portal de notícias americano Axios e publicados nesta segunda-feira (02/05), Esper relata um encontro com Trump no Salão Oval da Casa Branca, no qual o presidente, "com o rosto vermelho e reclamando em voz alta sobre os protestos em andamento em Washington" teria questionado: "Vocês não podem simplesmente disparar neles? Atirem nas pernas deles ou algo assim?".

A reunião é abordada no livro de memórias de Esper, intitulado A Sacred Oath" (Um juramento sagrado, na tradução livre), que será publicado em 10 de maio nos Estados Unidos.

"A boa notícia: não foi uma decisão difícil" [não seguir a ideia lançada pelo Presidente republicano], diz Esper no livro.

"A má: eu tive que fazer Trump recuar sem que se criasse a confusão que eu estava tentando evitar", afirma o ex-secretário de Defesa.

Livro revisado pelo Pentágono

O portal Axios disse que o livro de Esper foi examinado pelo Pentágono e revisado por generais e membros do gabinete. Ele cita Esper descrevendo uma atmosfera "surreal" no círculo íntimo de Trump, com a ideia de tropas abrindo fogo contra americanos "pesando muito no ar".

Protestos pedindo justiça por Floyd se espalharam por todo os EUA, inclusive em Washington Foto: Reuters/Stringer

Esper foi chefe do Pentágono entre julho de 2019 e novembro de 2020. Ele foi demitido após as eleições presidenciais de 2020, apenas 10 semanas antes de Trump deixar o poder. Esper enfureceu o ex-presidente ao declarar publicamente que era contra a convocação do exército para reprimir os protestos contra a injustiça racial.

Em 1º de junho de 2020, os arredores da Casa Branca foram palco de manifestações conturbadas após o assassinato do afro-americano George Floyd por um policial branco, em Minneapolis. Floyd, de 46 anos, morreu em 25 de maio, após ter o joelho de um policial branco pressionado contra seu pescoço durante quase nove minutos. A morte causou uma onda de protestos em todo país e no mundo.

Os relatos de Esper corroboram os do jornalista Michael Bender, que em agosto de 2021 já havia relatado em um livro que Trump havia exclamado repetidamente: "Dispare neles", à margem dessas mesmas manifestações.

Bender citou fontes dizendo que o chefe do Estado-Maior Conjunto general Mark Milley argumentou com Trump contra o uso das forças armadas, pois o presidente exigia uma resposta mais forte para os protestos. Na época, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes nos arredores da Casa Branca.

