Trump sai vitorioso em todos os estados-chave da eleição

Projeção indica que republicano venceu no Arizona, último estado dos EUA com contagem ainda em aberto. Resultado completa quadro de vitórias sobre democrata Kamala Harris em todos os 7 estados cruciais da eleição.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, também levou a melhor no "estado-pêndulo” (swing state) do Arizona e conquistou os 11 delegados que estavam em disputa nesse território, segundo projeções da emissora de televisão CNN e da agência de notícias Associated Press divulgadas na noite de sábado (09/11).

A projeção da Associated Press dá a vitória ao republicano por 52,6 pontos percentuais, neste sábado

Com essa projeção, Trump completa o quadro de vitórias em todos os sete estados- pêndulo da eleição presidencial – regiões que as pesquisas não apontavam um favorito claro antes da votação e que tinham o poder de decidir a eleição.

Antes do Arizona, Trump já havia derrotado a democrata Kamala Harris nos estados-pêndulo de Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Norte e Nevada.

Com o Arizona, Trump terminou a disputa somando 312 votos no Colégio Eleitoral, contra 226 da candidata democrata Kamala Harris.

Para ser eleito presidente, um candidato tem que garantir, no mínimo, 270 votos no Colégio Eleitoral. No peculiar sistema eleitoral americano a eleição é indireta,

Por esse sistema, cada um dos 50 estados dos EUA, mais o distrito de Columbia – onde fica a capital, Washington – conta com um certo número de delegados de um total de 538. Os estados mais populosos têm mais, os menores, um número mínimo.

Em eleições presidenciais, na prática, os eleitores de cada estado votam para definir quem serão esses delegados – se republicanos ou democratas. E cabe a esses delegados representar o estado no Colégio Eleitoral para a escolha do próximo presidente.

Trump já havia alcançado os 270 votos necessários para vencer a eleição sem precisar do resultado do Arizona.

Votação no Arizona

Ao conquistar o Arizona, Trump, que foi oficialmente proclamado vencedor das eleições presidenciais americanas na última quarta-feira, inverteu o resultado do estado em 2020, quando o atual presidente Joe Biden venceu por uma margem de apenas 10.457 votos na batalha eleitoral mais acirrada por estados daquele ano.

Neste estado localizado no chamado "Cinturão do Sol”, que inicialmente parecia fundamental para o resultado das eleições de acordo com as pesquisas, Trump também ganhou de Hillary Clinton em 2016.

O Arizona tem sido historicamente um estado de tendência republicana – a vitória de Biden foi a segunda de um candidato democrata nos últimos 28 anos – mas o rápido crescimento da população latina e as divisões dentro dos republicanos no estado pareciam que iam complicar a tarefa de reconquistá-lo.

Desde a última vitória de Trump ali (2016), o Partido Democrata conseguiu eleger a governadora do estado, Katie Hobbs; dois senadores e outras autoridades estaduais de alto escalão.

Tanto Kamala Harris quanto Trump visitaram a fronteira entre este estado e o país vizinho do México durante a campanha para atrair eleitores.

O estado é fortemente impactado pela questão migratória. Durante a campanha, Trump lançou novamente ataques a imigrantes e defendeu uma política de deportação em massa, que parece ter ressoado sobre vários eleitores do Arizona.

Jps (EFE, ots)