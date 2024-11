Trump nomeia assessora de 27 anos porta-voz da Casa Branca

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou nesta sexta-feira (15/11) Karoline Leavitt, como porta-voz da Casa Branca. Ela foi o rosto de sua campanha como secretária de imprensa e também fez parte da equipe de comunicação da Casa Branca durante o primeiro mandato do republicano.

"Karoline Leavitt fez um excelente trabalho como porta-voz da imprensa nacional em minha campanha histórica, e tenho o prazer de anunciar que ela será a porta-voz da Casa Branca", disse Trump em um comunicado.

"Inteligente e durona"

Ele descreveu Leavitt como "inteligente" e "durona" e disse que ela "provou ser uma comunicadora altamente eficaz".

"Tenho toda a confiança de que ela se destacará na tribuna e nos ajudará a transmitir nossa mensagem ao povo americano à medida que tornamos os EUA grandes novamente", enfatizou, repetindo o lema de todas as suas campanhas presidenciais.

Quando Trump assumir o cargo em 20 de janeiro de 2025, Leavitt se tornará a mais jovem secretária de imprensa da história da Casa Branca, com 27 anos.

Antes dela, Ron Ziegler, 29 anos, atuou como porta-voz durante o mandato de Richard Nixon (1969-1974).

Leavitt trabalhou como assessora de imprensa no primeiro governo Trump e, em 2022, concorreu ao Congresso no estado de New Hampshire. Ela venceu as primárias republicanas no primeiro distrito, mas perdeu nas eleições gerais para o democrata Chris Pappas.

Ela também atuou como porta-voz da congressista republicana Elise Stefanik de Nova York, uma aliada de Trump que foi recentemente escolhida pelo ex-presidente como embaixadora dos EUA na ONU.

Durante a campanha, Leavitt destacou-se como uma figura recorrente nas redes de TV conservadoras, defendendo firmemente as políticas e declarações polêmicas de Trump e mostrando disposição para enfrentar veículos críticos do ex e próximo presidente, como a CNN.

Ela também teve seu primeiro filho neste ano e é conhecida por sua fervorosa devoção católica.

"Tive que lidar com muitos repórteres de fake news"

O cargo de secretário de imprensa é um dos mais importantes na Casa Branca. A pessoa que o ocupa se torna o rosto da administração e tem o dever de responder às perguntas dos jornalistas em entrevistas coletivas que às vezes se tornam bastante combativas.

No governo de Joe Biden, as coletivas têm sido quase diárias, assim como foram nos de Barack Obama (2009-2017) e George W. Bush (2001-2009).

No entanto, durante seu período na Casa Branca, Trump, que teve um relacionamento contencioso com a imprensa, ordenou que sua equipe de comunicação rompesse com a tradição de coletivas diárias.

Em seu primeiro mandato, Trump teve vários porta-vozes na Casa Branca, incluindo Sarah Huckabee Sanders, Kayleigh McEnany e Sean Spicer.

Leavitt disse em um podcast da Fox News na sexta-feira que ela "teve que lidar com muitos repórteres de fake news" durante a campanha. "Odeio chamá-los assim, mas é verdade", continuou ela.

