Trump diz que fala sobre Kim foi mal interpretada

O presidente dos EUA, Donald Trump, tentou nesta sexta-feira (01/03) contornar uma controvérsia provocada por seus comentários sobre um estudante americano que morreu após sofrer tortura na Coreia do Norte. O bilionário disse acreditar que o líder norte-coreano Kim Jong-un não soubesse dos maus-tratos sofridos pelo jovem no país asiático.

O republicano afirmou no Twitter que foi mal interpretado, se referindo a sua declaração nesta semana, que acreditava na palavra do ditador norte-coreano, quando este afirmou que não sabia o que tinha acontecido a Warmbier durante a detenção do estudante da Coreia do Norte.

"(Kim) me disse que não tinha sabido de nada daquilo e creio na palavra dele", disse Trump. "Não acredito que ele teria permitido que aquilo acontecesse", acrescentou o americano. "Aquelas prisões são duras, e coisas ruins acontecem."

O comentário, realizado ao final da cúpula entre Trump e Kim no Vietnã, provocou uma onda de críticas, incluindo dos pais do estudante da Universidade de Virgínia.

O Otto Warmbier foi detido na Coreia do Norte enquanto visitava o país como turista e foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados por tentar roubar um cartaz de propaganda política do hotel onde estava hospedado em Pyongyang, o que o governo norte-coreano considerou um "ato hostil" contra o Estado. Os Estados Unidos conseguiram a libertação do jovem em junho de 2017.

"Claro que eu responsabilizo a Coreia do Norte pelos maus-tratos e a morte de Otto", escreveu Trump no Twitter nesta sexta-feira, ainda que sem acusar nem mencionar diretamente o ditador norte-coreano, Kim Jong-un.

"Nunca gosto de ser mal interpretado, ainda mais quando se trata de Otto Warmbier e sua extraordinária família", afirmou. "O mais importante é que Otto Warmbier não terá morrido em vão. Otto e sua família se converteram num tremendo símbolo de forte paixão e força, que durará muitos anos", comentou.

Fred e Cindy Warmbier, pais do jovem, morto aos 22 anos dias depois de chegar aos EUA em estado de coma, condenaram os elogios feitos por Trump a Kim em Hanoi. "Fomos respeitosos durante este processo da cúpula. Agora devemos falar", disseram, através de nota. "Kim e seu malévolo regime são responsáveis pela morte de nosso filho Otto. Kim e seu malévolo regime são responsáveis por uma crueldade e desumanidade inimagináveis", completaram. "Nenhuma desculpa ou elogios generosos podem mudar isso."

