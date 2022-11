Trump começa a perder apoio entre republicanos

Os republicanos e a mídia conservadora nos Estados Unidos intensificaram nesta quinta-feira (10/11) suas críticas públicas ao ex-presidente Donald Trump, dizendo ser a hora de ele deixar a cena e de o partido seguir em frente, após o decepcionante resultado dos republicanos nas eleições de meio de mandato americanas.

Trump, que planeja anunciar uma terceira candidatura à Casa Branca na próxima semana, recebeu uma mensagem dura da vice-governadora republicana da Virgínia, Winsome Earle-Sears. "Os eleitores falaram e disseram que querem um líder diferente, e um verdadeiro líder entende quando se torna um peso", disse ela em uma aparição na emissora Fox Business.

"Hora de sair de cena"

"Um verdadeiro líder entende que é hora de sair de cena. É hora de seguir em frente", acrescentou. Earle-Sears, que foi copresidente de um grupo chamado Americanos Negros pela Reeleição do Presidente Trump em 2020, também disse que "simplesmente não pode" apoiar outra campanha de Trump.

Algumas das principais mídias conservadoras dos Estados Unidos, como a emissora Fox News e os jornais Wall Street Journal e The New York Post, também começaram a dar as costas ao ex-presidente, depois que os republicanos não obtiveram a vitória eleitoral que esperavam.

E enquanto Trump perde popularidade, Ron DeSantis, que foi reeleito governador da Flórida na terça-feira, está ganhando força nos círculos conservadores.

A Fox News, o meio de comunicação favorito de Trump há anos, publicou um artigo de opinião intitulado Ron DeSantis é o novo líder do Partido Republicano.

Trump ataca o popular governador da Flórida

DeSantis conquistou confortavelmente a reeleição para governador da Flórida, uma vitória que, segundo especialistas, o posiciona como presidenciável.

Nesta quinta-feira, Trump atacou DeSantis, acusando-o de ser desleal, depois que o político começou a ganhar apoio entre a mídia conservadora como possível candidato às eleições presidenciais de 2024.

Em comunicado, Trump afirmou que seu apoio foi vital para a vitória de DeSantis nas eleições para o governo local em 2018 e que o governador está sendo desleal ao insinuar que pode concorrer à candidatura presidencial do Partido Republicano.

O ex-presidente também disse que salvou a campanha de DeSantis para governador com seu apoio e acusou a mídia conservadora de realizar um "ataque" contra ele ao apoiar o governador da Flórida como possível nome à Casa Branca.

md (EFE, AFP)