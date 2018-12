Trump ameaça paralisar governo se não conseguir verba para muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira (11/12) paralisar seu próprio governo se o orçamento que o Congresso deve aprovar neste mês não incluir uma quantia suficiente para construir o muro na fronteira com o México.

Trump se pronunciou assim durante uma acalorada discussão no Salão Oval da Casa Branca com os líderes democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e no Senado, Chuck Schumer.

"Se não conseguir o que quero, fecharei o governo. Estou orgulhoso de fechar o governo devido à segurança fronteiriça. A honra desta vez será minha. Da última vez foi sua, desta vez será minha, eu fecharei", afirmou Trump a Schumer.

O Congresso deve aprovar novos fundos para o governo federal antes de 21 de dezembro, e Trump exigiu que nesse orçamento sejam incluídos 5 bilhões de dólares para a construção do muro na fronteira com o México.

Schumer e Pelosi compareceram nesta terça-feira à reunião com Trump com uma oferta de 1,3 bilhão de dólares a serem aprovados para a segurança na fronteira, mas expressaram rejeição ao projeto do muro. "É gastar muito dinheiro e não resolver o problema", opinou Schumer.

Trump insistiu que construir o muro é necessário porque há uma "emergência nacional" causada por imigrantes ilegais e traficantes de drogas que entram nos EUA. Sem citar provas, disse que há "pessoas com tremendas dificuldades e problemas médicos entrando [no país], e em muitos casos são contagiosos".

O presidente americano presumiu que "muitos" dos imigrantes centro-americanos das caravanas "estão se afastando" da fronteira com os EUA e "voltando aos seus países" e declarou que o novo governo mexicano está "trabalhando muito bem" com ele.

Na saída da reunião, Schumer confirmou aos jornalistas que não tinham chegado a um acordo com Trump e confessou ser "difícil de acreditar" que ele queira paralisar o próprio governo. "Se não desistir da postura de [pedir] 5 bilhões para o muro, não conseguirá nenhum muro e conseguirá um fechamento do governo", comentou o senador democrata.

Mais cedo, Trump ameaçou ordenar que o Exército construa o muro se a oposição democrata se recusar a liberar fundos para o polêmico projeto. "Não querem segurança nas fronteiras. Querem fronteiras abertas para que qualquer um possa entrar. Isso traz crime e doenças em larga escala", tuitou Trump.

"O muro será construído. Se os democratas não nos derem os votos para proteger nosso país, o Exército construirá as seções restantes do muro", acrescentou.

Uma pesquisa mostrou que 57% dos americanos prefere que Trump desista da construção do muro em vez da suspensão das atividades do governo por ausência de acordo orçamentário.

De acordo com a pesquisa, esta opinião mantém 21 pontos de vantagem sobre a posição que defende uma atitude firme do presidente, mesmo que implique a suspensão das atividades do governo.

JPS/efe/lusa/afp

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter