Trump alerta para "fraude" nas eleições americanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi oficialmente confirmado nesta segunda-feira (24/08) como o candidato do Partido Republicano para à reeleição no dia de 3 de novembro.

Trump teve seu nome aprovado por unanimidade na convenção republicana em Charlotte, na Carolina do Norte, onde apareceu de surpresa e discursou para os cerca de 300 delegados do partido que estavam presentes no local. O evento teve participação presencial reduzida em razão da pandemia de covid-19. No total, 2.550 delegados tomaram parte na votação.

Trump aproveitou a ocasião para colocar em dúvida a integridade do processo eleitoral nos EUA. "A única maneira pela qual eles poderão conseguir tirar essa eleição de nós será se for uma eleição fraudada", disse o presidente.

"Sejamos muito cuidadosos. Esta é a eleição mais importante da história do país. Não deixem que eles tirem isso de vocês", afirmou a seus apoiadores. O presidente voltou a criticar a possibilidade de alguns estados adotarem a votação pelo correio em razão da pandemia do novo coronavírus, afirmando que "estão usando a covid-19 para nos roubar as eleições". "É a maior trapaça na história da política, não só do nosso país", disparou.

Ele atacou o governador democrata da Carolina do Norte, Roy Cooper, pelas restrições impostas no estado para conter o coronavírus, afirmando que eram voltadas apenas para prejudicar sua campanha. Seu país, no entanto, é o mais afetado pela pandemia em todo o mundo, com mais de 5,7 milhões de casos e 177 mil mortes.

A convenção é um momento crucial da campanha de Trump, que vem sofrendo abalos nas pesquisas de opinião nacionais e estaduais. Segundo um levantamento realizado pela agência Associated Press em parceria com o Centro de Pesquisas sobre Assuntos Públicos Norc, apenas 23% dos americanos avaliam que o país caminha no rumo certo, enquanto 75% têm opinião contrária.

O evento republicano demonstrou fortes contrastes com a convenção democrata da semana passada, realizada de modo virtual, que confirmou o ex-vice-presidente Joe Biden como candidato ao pleito de novembro. Os democratas usaram chamadas de vídeo de personalidades em várias partes do país, enquanto os depoimentos dos republicanos eram feitos a partir de um centro de convenções bastante esvaziado.

A primeira-dama, Melania Trump, fará seu pronunciamento na convenção na próxima terça-feira, a partir da Casa Branca. Na quarta-feira, o vice-presidente Mike Pence aparecerá em mensagem de vídeo de Fort McHenry, em Baltimore, e Trump fará seu discurso de aceitação da indicação do partido na quinta-feira.

