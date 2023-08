Trump é indiciado por tentar reverter resultado da eleição

Republicano também vai enfrentar acusações por instigar invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 por uma turba de extremistas. "Apesar de ter perdido, o réu estava determinado a continuar no poder", diz denúncia

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi formalmente acusado nesta terça-feira (01/08) de tentar reverter ilegalmente o resultado das eleições americanas de 2020. Na ocasião, Trump fez uso de pressão contra autoridades eleitorais estaduais para adulterar a contagem de votos e instigou uma invasão do Capitólio, a sede do Congresso americano, por uma turba de extremistas em 6 de janeiro de 2021, no dia que os parlamentares realizavam a certificação da vitória do democrata Joe Biden. Cinco pessoas morreram durante a invasão, e 140 policiais ficaram feridos.

Segundo a rede CNN, o promotor especial Jack Smith apresentou quatro acusações contra o político republicano: conspiração para defraudar os Estados Unidos, conspiração contra direitos, conspiração para obstruir um procedimento oficial, e obstrução e tentativa de obstrução de um procedimento oficial. As novas acusações são as mais graves até agora contra o republicano, que já enfrenta uma série de problemas na Justiça.

"Apesar da sua derrota, o réu estava determinado a manter-se no poder. Como resultado, por mais de dois meses após a eleição de 3 de novembro de 2020, o réu espalhou falsidades de que houve fraude", diz a denúncia contra Trump, que atualmente é pré-candidato nas primárias republicanas para as eleições de 2024. "Essas afirmações eram falsas, e o réu sabia que eram falsas", acrescenta.

Smith já havia apresentado acusações contra Trump pela má gestão de documentos sigilosos do governo. O ex-presidente também enfrenta um julgamento em Nova York por supostamente pagar propina a uma atriz pornô para silenciá-la às vésperas da eleição.

A denúncia menciona seis co-conspiradores, mas nenhum deles é identificado. Trump é o único réu nomeado. De acordo com relatos da mídia dos EUA, Trump será convocado para comparecer ao tribunal, em Washington, em 3 de agosto.

Trump respondeu chamando Smith de "enlouquecido" e afirmando que ele emitiu "mais um Falso indiciamento" para "interferir na eleição presidencial". "Por que eles não fizeram isso há 2,5 anos?", disse Trump em uma mensagem em sua plataforma Truth Social. "Por que esperaram tanto tempo?" "Porque eles queriam fazer isso bem no meio da minha campanha", disse.

Trump tem repetidamente classificado a investigação como uma "caça às bruxas" política organizada pelo Departamento de Justiça.

Os problemas podem não ficar por aqui para Trump: a procuradora Fani Willis, do estado da Geórgia, deverá também anunciar até setembro o resultado da sua investigação sobre as pressões que Trump exerceu para tentar alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020 neste estado do sul do país. O republicano, que já tinha sido acusado de 37 crimes, chegou na quinta-feira passada a 40. Ele foi acusado, entre outras coisas, de pedir que seus funcionários deletassem vídeos de câmeras de segurança relacionados à retenção dos documentos secretos.

