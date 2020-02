Trump é celebrado por Modi na Índia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido nesta segunda-feira (24/02) com grande pompa pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para uma curta visita ao país. Apesar do clima festivo, a passagem do americano também foi marcada por protestos.

Trump foi recebido por mais de 100 mil pessoas na inauguração do maior estádio de críquete do mundo em Ahmedabad, reduto político de Modi. O líder indiano, reeleito no ano passado, se aproximou de Trump após ter adotado uma série de políticas conservadoras. Seus críticos, porém, o acusam de ser autoritário e de gerar divisão entre algumas etnias no país.

A Índia estreitou seus laços com os Estados Unidos nos últimos anos, enquanto a relação americana com o vizinho e rival Paquistão se deteriorava. Modi considera que suas boas relações com Trump são uma demonstração de seu prestígio internacional.

Em seu discurso, o americano exaltou o crescimento da democracia "estável e próspera" da Índia como um dos grandes acontecimentos do século. "Vocês o fizeram como uma nação tolerante. Vocês o fizeram como um país grandioso e livre", afirmou.

Modi e Trump durante evento para 100 mil pessoas no reduto político do premiê indiano

Os dois governos, porém, não conseguiram fechar um acordo comercial antes da visita. Ainda restam entraves significativos em questões envolvendo agricultura, comércio digital, equipamentos médicos e tarifas comerciais. Trump disse que Modi é um "negociador difícil", mas prometeu que logo os dois países chegarão um "acordo comercial muito, muito grande, entre os maiores acordos já feitos".

"Estamos no estágio inicial das discussões para um acordo incrível para reduzir barreiras de investimentos entre os EUA e a Índia", afirmou.

"Enquanto continuamos a fortalecer nossa cooperação na defesa, os EUA estão ansiosos para fornecer à Índia alguns dos melhores e mais temidos equipamentos militares do planeta", disse Trump, durante seu discurso no estádio Motera.

O americano afirmou que os dois países assinarão nesta terça-feira acordos no valor de 3 bilhões de dólares para venda de helicópteros militares, e que seu país se tornará o maior parceiro da Índia na área da defesa.

Apesar do otimismo expressado pelo americano, alguns analistas afirmam que as chances de ambos os lados atingirem um acordo comercial mesmo que limitado durante a visita parecem ser mínimas.

O objetivo da visita, de acordo com algumas autoridades americanas, seria também reforçar a influência americana e se contrapor à forte presença da China no país, um dos únicos onde Trump possui índices de aprovação superiores a 50%.

Assistir ao vídeo 01:35 Compartilhar Índia constrói muro para Trump Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3Y4ke Índia constrói muro para Trump

Mais tarde, Trump viajou para Agra acompanhado da primeira-dama Melania, sua filha Ivanka e seu genro Jared Kushner, para uma visita ao famoso mausoléu Taj Mahal.

Enquanto o convidado de honra era celebrado no reduto político de Modi, violentos protestos ocorreram em Nova Déli, antes da chegada de Trump à cidade nesta terça-feira.

Os ânimos estão exaltados no país desde dezembro, após o governo de Modi impor uma nova lei de cidadania, que muitos acusam de ser discriminatória contra muçulmanos e de representar uma ameaça à tradição secular da democracia indiana.

Centenas de manifestantes contrários e favoráveis à nova lei entraram em confronto na metrópole indiana. Vários veículos e alguns edifícios foram incendiados. A polícia interveio com bombas de gás lacrimogêneo enquanto grupos rivais transformavam um amplo boulevard da cidade em uma praça de guerra. Um policial foi morto durante o conflito.

O ministro adjunto do Interior G Kishan Reddy disse que os atos de violência seriam uma "conspiração para envergonhar globalmente a Índia" durante a visita do presidente americano. Durante o evento em Ahmedabad, Trump dissera que o governo indiano "promove a liberdade, os direitos individuais, o Estado de direito e a dignidade de cada ser humano".

RC/rtr/ap/dpa

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter