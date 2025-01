Trudeau anuncia renúncia do cargo de premiê do Canadá

Primeiro-ministro canadense vinha sofrendo pressão de aliados e da oposição para deixar o cargo em meio ao baixo desempenho do partido. Ele deve seguir no comando do país até que sua legenda escolha uma nova liderança.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta segunda-feira (06/01), que vai renunciar ao cargo de líder de sua legenda, o Partido Liberal, o que implica em também deixar a cadeira de premiê que ocupa há nove anos.

"Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido, como primeiro-ministro", disse Trudeau. O anúncio acontece em meio ao baixo desempenho do partido nas pesquisas para as eleições federais, que estavam marcadas para outubro deste ano.

Após uma prolongada crise política que desgastou sua liderança na sigla, nomes influentes no Partido Lideral passaram a pressionar por sua renúncia. O descontentamento interno foi escancarado após Trudeau tentar afastar sua aliada e ministra de Finanças, Chrystia Freeland, depois que ela rejeitou uma proposta de aumento de gastos.

Trudeau disse que ficou claro que ele não poderá mais "ser o líder durante as próximas eleições devido às disputas internas". "Não recuo facilmente diante de uma luta, especialmente uma muito importante para nosso partido e para o país. Mas faço esse trabalho porque os interesses dos canadenses e o bem-estar da democracia são algo que me é muito caro", disse. Ele deve permanecer no cargo até que o partido escolha um novo líder.

Crise política

Trudeau, 53 anos, assumiu o cargo em novembro de 2015 e foi reeleito duas vezes, tornando-se um dos primeiros-ministros mais longevos do Canadá.

No entanto, sua popularidade começou a cair há dois anos devido à revolta pública contra os altos preços e a escassez de moradias. Pesquisas mostram que os Liberais devem perder de forma esmagadora para os Conservadores, da oposição, independentemente de quem seja o líder partidário na data do pleito. Se o Parlamento for dissolvido, o Canadá pode realizar eleições antecipadas.

Disputa de Justin Trudeau por orçamento com ministra de Finanças do Canadá, Chrystia Freeland, escancarou a crise interna no partido Foto: Adrian Wyld/empics/picture alliance

O Parlamento deveria ser retomado em 27 de janeiro, sob a promessa da oposição de apresentar uma moção de desconfiança e derrubar o governo assim que pudessem, o que provavelmente aconteceria ao final de março. Contudo, os liberais articulam uma suspensão das atividades legislativas até 24 de março, para que a sigla escolha uma nova liderança para assumir o lugar de Trudeau até o fim do mandato.

Moção de desconfiança e eleições antecipadas

Se isso de fato acontecer, a oposição só poderá apresentar uma moção de desconfiança em algum momento de maio. Uma vez aprovada, o Canadá realizarua eleições antecipadas.

"O Partido Liberal do Canadá é uma instituição importante na história de nosso grande país e de nossa democracia. Um novo primeiro-ministro e líder do Partido Liberal levará seus valores e ideais para a próxima eleição", disse Trudeau. "Estou animado para ver esse processo se desenrolar nos próximos meses."

Trudeau deve continuar no cargo até que a sigla defina o novo nome para governar o país. Isso significa que o atual primeiro-ministro ainda estará no comando por quando o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, já tiver tomado posse. Trump ameaçou impor tarifas que poderiam prejudicar a economia canadense.

