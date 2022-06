Tropas ucranianas devem se retirar de Sievierodonetsk

Decisão é tomada após semanas de intensos combates na cidade estratégica no leste do país e em meio a temores de que a vizinha Lysychansk também seja tomada pelos russos dentro de dias.

As últimas forças ucranianas que lutam em Sievierodonetsk, na região do Donbass, no leste do país, receberam ordem de se retirar da cidade para evitar serem cercadas, em meio a temores de que a vizinha Lysychansk também seja tomada dentro de dias pelos russos.

A decisão foi divulgada nesta sexta-feira (24/06) pelo governador da região de Lugansk, Serguei Haidai, após semanas de intensos combates com tropas russas na cidade estratégica.

"As forças armadas ucranianas terão que recuar de Sievierodonetsk. Elas receberam uma ordem para isso", disse Haidai no Telegram. Ele afirmou que a cidade foi "quase transformada em escombros" por bombardeios contínuos.

"Permanecer em posições destruídas por muitos meses só para ficar lá por ficar não faz sentido", disse o governador.

Sievierodonetsk é a última grande cidade da região de Luhansk ainda parcialmente sob controle ucraniano. A maior parte da cidade é atualmente ocupada por tropas russas.

"Toda a infraestrutura crítica foi destruída. Noventa por cento da cidade estão danificados, 80% das casas terão que ser demolidas", ressaltou Haidai.

A conquista de Sievierodonetsk, na área do Donbass, é um objetivo-chave dos russos em sua tentativa deassumir o controle sobre o leste da Ucrânia.

Perigo de cerco

Também nesta sexta-feira, autoridades ucranianas disseram que as forças russas "ocuparam totalmente" Hirske, povoado ao sul de Lysychansk, a qual, por sua vez, é vizinha a Sievierodonetsk, sendo separada dela apenas por um rio. E Moscou alegou ter cercado cerca de 2 mil soldados ucranianos na área.

A perda de Hirske e vários outros assentamentos a seu redor deixa Lysychansk em perigo de ser envolvida por três lados pelo avanço das forças russas.

"Infelizmente, a partir de hoje todo o distrito de Hirske está ocupado", disse o prefeito da localidade, Oleksiy Babchenko, em uma transmissão de televisão. "Existem algumas insignificantes batalhas locais acontecendo na periferia, mas o inimigo entrou", reconheceu.

Bomba mata funcionário em cidade ocupada

Um funcionário nomeado pela Rússia na administração da cidade ucraniana de Kherson, sob controle das forças de Moscou, morreu em um atentado, quando o carro em que estava explodiu, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira por agências de notícias russas.

"Um artefato explosivo foi colocado em seu carro", disse à Interfax uma autoridade da região. O alvo do ataque foi Dmitri Savlushenko, responsável pela pasta de Esportes e Juventude da administração local, conforme a agência de notícias russa.

Fontes próximas ao assunto confirmaram à agência Tass que veículos ficaram "carbonizados" pela detonação e um edifício de quatro andares também sofreu danos.

md/lf (Reuters, AFP, DPA)