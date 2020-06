Tribunal europeu estende proteção a lobos a áreas habitadas

As várias faces de Chapeuzinho Vermelho

Conto de fadas abstrato

Sem juízo de valor, a artista Warja Honegger-Lavater resgatou a história em 1965. Por meios abstratos, ela abre espaço para todas as representações possíveis e impossíveis de Chapeuzinho Vermelho, tornando o conto válido para todas as culturas e idades. A mostra pode ser vista até 15 de fevereiro de 2017 no Bilderbuchmuseum (Museu do Livro Ilustrado), em Troisdorf, próximo a Bonn.

Autoria: Lea Albrecht (ca)