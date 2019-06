Tribunal europeu derruba pedágio na Alemanha

Peculiaridades do trânsito na Alemanha

Preocupação com o ambiente

Desde 2008, as principais cidades alemãs têm zonas urbanas de atmosfera protegida (Umweltzone), onde não podem transitar carros muito poluentes. Para controlar isso, os veículos precisam ter um selo no para-brisa, nas cores verde, amarelo ou vermelho, de acordo com as emissões de poluentes pelo veículo.