Tribunal aceita denúncia contra ex-presidentes da Federação Alemã de Futebol

Os 10 maiores jogadores de futebol da Alemanha

#5: O milagreiro de Berna

Helmut Rahn é considerado o autor do gol mais importante do futebol alemão – aquele que devolveu a autoestima depois da Segunda Guerra. Na final da Copa de 1954, frente a Hungria, Rahn anotou o gol do título, aos 39 minutos do 2º tempo, celebrado com a narração épica de Herbert Zimmermann que não parava de gritar "gol". A história de Rahn e daquele Mundial é contada no filme "O milagre de Berna".