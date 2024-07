Trens, aviões e automóveis podem ser fonte de energia eólica

O investimento em energia eólica, em conjunto com energia solar, está ultrapassando rapidamente o destinado à produção de energia por combustíveis fósseis, como carvão mineral ou gás natural.

Mas os parques eólicos exigem muito mais espaço do que as usinas de energia não renováveis. E está se tornando difícil obter aprovação de planejamento para instalar torres de turbinas eólicas em áreas rurais. Isso se deve, em parte, às medidas de proteção ambiental, mas também à oposição dos moradores locais, geralmente incomodados com os impactos na paisagem e o barulho.

Enquanto isso, os projetos de energia eólica offshore (em alto mar) exigem mais investimento e também enfrentam oposição das comunidades costeiras.

Produção offshore de energia eólica no Mar Báltico, na Alemanha Foto: Fred Tanneau/AFP/Getty Images

Em vez de perturbar a paz da natureza, a energia eólica poderia ser aproveitada em áreas industriais e urbanas? Soluções assim ajudariam países como a Alemanha, que precisam aumentar rapidamente a capacidade de energia eólica limpa para cumprir suas metas climáticas.

Com apenas 0,8% do território da Alemanha aprovado para energia eólica onshore (em terra) em 2023, o governo quer mais do que dobrar as instalações, para 2%, até 2032.

Ventos de mudança

Até o momento, os parques eólicos são menos comuns em locais urbanos, pois os edifícios obstruem e reduzem a velocidade do vento necessária para alimentar as turbinas tradicionais.

Em regiões com alta densidade populacional, como Flandres, na Bélgica, a dificuldade de obter permissão de planejamento para projetos eólicos em terrenos abertos há muito tem forçado pesquisadores a buscarem locais alternativos em áreas industriais, como portos e rodovias, ou próximos a linhas de transmissão de energia.

Um parque eólico foi criado, por exemplo, no terminal de balsas de Zeebrugge, Bélgica, onde os passageiros atravessam o Mar do Norte para o Reino Unido e onde também atracam navios-tanque de gás natural liquefeito (GNL).

O processo de autorização para as cinco turbinas "transcorreu sem problemas", segundo o diretor executivo do Porto de Zeebrugge, Tom Hautekiet, em 2021. Juntas, elas têm capacidade de produzir 200 megawatts. Ele considera essas áreas portuárias industriais um "local ideal" para parques eólicos.

Parque eólico do porto de Zeebrugge, Bélgica Foto: James Arthur Gekiere/Belga/IMAGO

Redes de trens movidas a energia eólica

A ferrovia estatal da Áustria construiu o que afirma ser a primeira turbina eólica do mundo projetada para gerar energia para a operação de trens elétricos.

Localizada na cidade de Höflein, na Baixa Áustria (região nordeste do país), a turbina de 200 metros alimenta o sistema de eletrificação suspenso e pode fornecer, por ano, energia equivalente a 1.400 viagens de trem da capital, Viena, até Salzburgo.

O protótipo da turbina eólica é apenas o começo, diz a ferrovia estatal Österreichische Bundesbahnen, que quer aumentar para 80% a participação da eletricidade autogerada a partir de fontes renováveis no fornecimento de energia ferroviária. As turbinas eólicas também estão sendo instaladas ao longo dos trilhos ferroviários para que as rajadas de vento geradas pela passagem dos trens girem as pás.

Na Índia, a Western Railway instalou em Mumbai cinco pequenas turbinas eólicas que usam pás verticais ao longo dos trilhos para gerar energia. Agora, na fase de desenvolvimento, a empresa ferroviária espera expandir a tecnologia de energia limpa para reduzir sua pegada de carbono em toda a rede subcontinental de trens.

Turbinas eólicas com pás verticais ao longo de trilhos em Mumbai, Índia Foto: Satish Bate/Hindustan Times/IMAGO

Aviões a jato geram energia de alta velocidade

No aeroporto Love Field, na cidade americana de Dallas, Texas, protótipos de turbinas aproveitam o vento dos aviões que passam, convertendo-o em energia.

A JetWind Power Corporation, startup de tecnologia de energia limpa, está trabalhando com o aeroporto para testar a viabilidade de aproveitar a força das rajadas de vento de aviões comerciais, e possivelmente de caças a jato, por meio de uma cápsula com três turbinas, por onde as aeronaves passariam.

No aeroporto de Dallas, por enquanto a energia gerada pelas turbinas está sendo usada para alimentar carros elétricos. A ideia é expandir o protótipo para ferrovias e rodovias.

Projetos alternativos de turbinas para espaços urbanos

Embora as turbinas eólicas com pás horizontais continuem sendo a maneira mais eficiente de aproveitar a energia eólica em grande escala em campos abertos, uma nova onda de dispositivos mais estreitos usa pás horizontais para captar o vento em áreas construídas ou mais estreitas.

A empresa francesa New World Wind criou uma "árvore do vento" que utiliza pás em formato de folhas para captar silenciosamente o vento em ambientes urbanos. Instalada num parque, pátio ou rua, a árvore eólica pode fornecer energia para qualquer finalidade, desde escritórios até estações de recarga para carros elétricos.

Enquanto isso, a turbina eólica omnidirecional sem pás O-Wind aproveita os ventos de qualquer direção. As esferas giratórias podem ser instaladas em edifícios e infraestruturas urbanas. O objetivo é criar energia limpa nas cidades, que consomem quase 80% de toda a eletricidade, de acordo com as Nações Unidas.