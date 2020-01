Três mulheres teriam causado fogo em zoológico na Alemanha

Três mulheres estão sendo investigadas por terem lançado o "balão chinês" que teria causado o incêndio que matou mais de 30 animais num zoológico na cidade de Krefeld, na Alemanha. As três se apresentaram à polícia nesta quinta-feira (02/01) depois que as autoridades levantaram a hipótese de que o fogo foi causado por um tipo de balão de ar quente confeccionado em papel – também conhecido como lanterna chinesa. Esse tipo de balão é proibido no país.

O policial Gerd Hoppmann mostra uma das "lanternas chinesas" encontradas perto do local do incêndio

As suspeitas têm entre 60 e 30 anos e são mãe e filhas. Elas admitiram ter soltado cinco balões deste tipo com desejos para 2020 na noite de Ano Novo. A polícia encontrou quatro deles próximo ao local da tragédia e o quinto teria causado o incêndio, afirmou o policial responsável pelo caso, Gerd Hoppmann, numa coletiva de imprensa.

"Para nós, o caso está em grande parte esclarecido", disse Hoppmann. O policial afirmou que as três não imaginaram e não queiram que os balões causasse uma tragédia. "Elas acham que no Ano Novo era permitido soltá-los", acrescentou. Os balões foram comprados pela internet.

Hoppmann contou que as suspeitas estão profundamente arrependidas pela tragédia e disse que elas foram "muito corajosas" por terem se apresentado à polícia e admitido o crime.

As três estão sendo investigadas por incêndio doloso causado por negligência. A pena para esse tipo de crime pode chegar a até cinco anos de prisão, além de uma multa.

Flores e velas foram colocadas em frente ao zoológico de Krefeld

O fogo destruiu a jaula dos macacos. Mais de 30 animais morreram queimados, entre eles Massa, de 48 anos, o mais velho gorila-das-montanhas do programa europeu de reprodução de espécies ameaçadas de extinção. Apenas dois macacos sobreviveram.

O santuário dos macacos em Krefeld foi criado em 1975 e se tornou, ao longo dos anos, o lar de orangotangos, chimpanzés e gorilas, entre outros animais.

Dezenas de pessoas se reuniram em frente ao zoológico nesta quinta-feira e lamentaram a tragédia. Flores e velas foram deixadas no local. Mais de 4 mil doações foram feitas ao zoológico depois do incêndio. O dinheiro será usado para a reconstrução do santuário dos macacos.

Uma porta-voz do zoológico de Krefeld disse que a jaula dos macacos ficou completamente destruída e os restos serão demolidos após o fim da investigação. O local deve ser reaberto nesta sexta-feira, porém, a região do incêndio será isolada para evitar o "turismo de catástrofes".

Segundo a porta-voz, o zoológico espera que a tragédia chame a atenção da população para a morte diária de macacos ameaçados de extinção.

CN/dpa/kna/ots

