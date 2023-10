Três gráficos para entender a situação na Faixa de Gaza

A Faixa de Gaza – alvo de intensos bombardeios israelenses desde que o grupo fundamentalista islâmico Hamas realizou os mais brutais ataques terroristas da história de Israel, em 7 de outubro, com saldo de mais de 1.400 mortos – é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. A campanha de retaliação dos militares israelenses, por outro lado, já matou mais de 2.450 no enclave, segundo autoridades locais.

O Hamas governa a Faixa de Gaza desde 2007 e é considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

Com apenas 41 quilômetros de comprimento e cerca de 10 quilômetros de largura, a Faixa de Gaza tem aproximadamente o tamanho da capital irlandesa, Dublin, porém com o quádruplo da população: 2,2 milhões de habitantes.

A fronteira com Israel é separada por um muro de 6 metros de altura, delimitado por uma zona proibida no lado de Gaza.

A Faixa de Gaza tem duas passagens fronteiriças para pessoas: a de Erez, no norte, na fronteira com Israel, e a de Rafah, com o Egito, no sul. A passagem de Kerem Shalom, também no sul, serve para transporte exclusivo de mercadorias.

As passagens de Erez e Kerem Shalom foram fechadas por Israel, deixando a de Rafah como a única ainda em operação. Israel também cortou o fornecimento de água, alimentos, combustível e energia para a Faixa de Gaza.

Na sexta-feira (13/10), militares israelenses deram um ultimato a cerca de 1,1 milhão de pessoas que vivem no norte de Gaza para evacuarem rumo ao sul. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e as Nações Unidas pediram que a ordem fosse revogada.

Neste domingo, a ONU informou que mais de 1 milhão de pessoas já se deslocaram em Gaza no período de uma semana. Ou seja, metade de seus habitantes.

Cerca de 1,7 milhão dos 2,2 milhões de pessoas que vivem na Faixa de Gaza são refugiados palestinos, de acordo com a ONU. Cerca de 35% vivem em oito campos de refugiados, considerados algumas das áreas mais densamente povoadas do planeta.

Cerca de 130 mil pessoas residem no campo de Rafah, o maior da Faixa de Gaza, com uma área de pouco mais de 1 quilômetro quadrado. Dhaka, em Bangladesh, e Mumbai, na Índia, que são algumas das cidades mais densamente povoadas do planeta, têm, respectivamente, 30.911 e 24.073 pessoas por quilômetro quadrado.

Gaza também tem uma das populações mais jovens do mundo. A idade média é de aproximadamente 18 anos. Cerca de 65% da população tem menos de 24 anos, e o desemprego entre os jovens é de quase 80%, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).