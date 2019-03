Tornado mata pelo menos 23 no Alabama

Pelo menos 23 pessoas morreram neste domingo (03/03) na passagem de um tornado que provocou estragos "catastróficos" no estado do Alabama, sudeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades locais. Mais de 50 ficaram feridas, e o número de mortos deve subir.

Jay Jones, xerife do condado de Lee, na região leste do Alabama, perto da fronteira com o Estado da Geórgia, informou que "várias pessoas" continuam desaparecidas e que outras se encontram hospitalizadas e gravemente feridas. "A devastação é incrível", afirmou Jones.

O médico legista do condado de Lee, Bill Harris, disse à estação de televisão MSNBC que há crianças entre os mortos. Mais de dois mil domicílios ficaram sem energia elétrica nas áreas afetadas no Alabama, a maioria, no condado de Lee, além de outros sete mil no oeste da Geórgia.

De acordo com o xerife, o "tornado percorreu alguns quilômetros, provocando uma destruição "catastrófica". Imagens transmitidas pelas redes de televisão mostram casas destruídas, árvores derrubadas e estradas intransitáveis.

Torre de telefonia celular caída em estrada do Alabama

O tornado é parte de um sistema de tempestades que também atingiu áreas nos estados americanos de Geórgia, Carolina do Sul e Flórida.

O Serviço Meteorológico Nacional dos EUA classificou o tornado como de, no mínimo, grau F3, que normalmente é caracterizado por ventos entre 250 e 330 quilômetros por hora.

"Ao grande povo do Alabama e áreas adjacentes: por favor, tenham cuidado e fiquem seguros.

Tornados e tempestades são verdadeiramente violentos, e mais pode estar a caminho", escreveu no Twitter o presidente dos EUA, Donald Trump. "Às famílias e amigos das vítimas e feridos, Deus abençoe todos vocês", acrescentou.

