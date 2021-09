Tornado atinge Kiel e deixa feridos

Um tornado atingiu a cidade portuária de Kiel, no norte da Alemanha, no começo da noite desta quarta-feira (29/09), arrastando pessoas e lançando algumas no mar. Não há relatos de mortos, mas várias casas foram destelhadas, e árvores, arrancadas.

Seis atletas de um clube de remo ficaram feridos, três deles com gravidade, ao tentar salvar uma embarcação. De acordo com o corpo de bombeiros, o vento forçou as vítimas a rodopiarem sem controle, outros passantes caíram na água.

Segundo especialistas, se o redemoinho houvesse atingido o centro da cidade, em vez da Kiellinie, o calçadão da área portuária, as consequências poderiam ter sido catastróficas. Andreas Friedrich, especialista em tornados do Serviço Meteorológico Alemão (DWD), explica que telhas poderiam ser arrancadas e sair voando como projéteis.

"Em termos de intensidade, no entanto, a julgar pelas avaliações iniciais, foi antes um tornado mais fraco", disse Friedrich. Outro fator que contribuiu para a tragédia não ser maior, foi que havia chovido, por isso as ruas estavam pouco movimentadas.

O DWD chegou a prever ventos de até 110 km/h para a região da quarta-feira à noite até por volta do meio-dia de quinta-feira, além de chuvas excepcionalmente fortes no fim de semana. No entanto, um tornado em si é muito difícil de prever.

"Nós escapamos sem maiores danos", disse o meteorologista Andreas Villwock, do Instituto de Pesquisa Geomar, em Kiel. "Mas, é claro, foi por pouco", acrescentou.

Baixa velocidade em solo

Friedrich estima que a velocidade de rotação do tornado tenha sido ente 118 a 180 km/h, o que acarretaria "poder destrutivo". No solo, no entanto, ele se moveu a uma velocidade de 10 a 20 km/h. Segundo estimativas, a trilha de estragos causados ​​pelo tornado se estendeu por cerca de sete quilômetros. Na maior parte, ele percorreu áreas pouco povoadas.

"Primeiro choveu. Depois, ficou quieto", lembra Angela Rose, de 60 anos. "De repente, houve um mega barulho de assobio e um estrondo terrível." A princípio ela pensou que as vidraças do prédio haviam quebrado. Mas, em vez disso, a casa foi destelhada, e a trapeira, deslocada para o lado.

Redemoinho causou destruição ao longo de sete quilômetros

Sem relação com mudanças climáticas

O pesquisador de clima Mojib Latif, do Geomar não associa o tornado desta quarta-feira às mudanças climáticas. "Eu não faria uma conexão com o aquecimento global agora", diz Latif. "É um fenômeno raro, que surge de vez em quando, mas não significa uma nova qualidade."

Latif, porém, lembra que esse tipo de fenômeno costuma proporcionar cenários aterrorizantes, e Kiel ainda escapou se grandes consequências. "Tornados sempre têm um enorme potencial de danos. Eles atingem pequenas áreas, mas podem devastar ruas inteiras, se não se tiver sorte. E pode morrer gente, também", detalha Latif. "Quando eles aparecem na água, é uma feliz coincidência não haver um navio por perto".

Foi o que ocorreu em Kiel na quarta-feira: a balsa para Gotemburgo, na Suécia, costuma sair da cidade, diariamente, às 18h45min - pouco antes disso, o tornado começou.

Outros tornados

Kiel fica no no estado de Schleswig-Holstein, cerca de 90 quilômetros ao norte de Hamburgo. A cidade é a sede da conhecida regata Kiel Week, além de ser o porto de origem da Frota Báltica da Marinha Alemã.

Em 5 de maio de 1973, um tornado varreu o centro de Kiel, deixando um morto e mais de 100 feridos. A tempestade causou danos de cerca de 15 milhões de euros, afetando também a estação ferroviária central e o estaleiro.

Em meados de agosto último, um tornado causou graves danos na Frísia Oriental, também no norte da Alemanha. Na comunidade de Grossheide, casas foram destelhadas e veículos voaram pelos ares. Não houve vítimas.

