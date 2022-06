Torcedores ingleses são presos por fazer saudação nazista

Oito torcedores ingleses foram presos em Munique antes do jogo entre Alemanha e Inglaterra válido pela segunda rodada da Liga das Nações, confirmou nesta terça-feira (07/06) a polícia da cidade à DW. O jogo terminou em 1 a 1.

Três dos torcedores foram presos por realizar a saudação nazista em público, crime punível na Alemanha com até três anos de detenção. Os outros foram detidos por infrações como soltar sinalizadores pirotécnicos da janela de um hotel, por urinar na rua e por agredir um policial.

Imagens postadas nas redes sociais, mas que não puderam ser verificadas, mostram integrantes do grupo hooligan neonazista e antissemita Millwall Berserkers em Munique, exibindo faixas em vários locais da cidade.

O jornal britânico The Times e a Sky Sports News relataram terem presenciado torcedores embriagados entoando canções ofensivas da Segunda Guerra Mundial e hinos do grupo terrorista irlandês IRA.

O técnico da seleção da Inglaterra, Gareth Southgate, havia pedido aos torcedores que se comportassem na Alemanha, tendo em vista seu histórico agressivo. Em uma entrevista, ele disse que "se sentia envergonhado" pela atitude dos torcedores e que os crimes refletiram mal no país e na equipe.

Maioria dos torcedores "calmos"

Um porta-voz da polícia alemã disse à DW que, no geral, a maioria dos torcedores estava "muito, muito calma" e que clima em Munique antes do jogo era "pacífico". Segundo ele, incidentes isolados eram esperados.

Estima-se que 5 mil torcedores ingleses visitaram a capital da Baviera para assistir ao jogo contra a Alemanha, na Allianz Arena.

A cidade impôs uma proibição de garrafas de vidro no centro. De acordo com a agência de notícias SID, 880 conhecidos hooligans ingleses tiveram que entregar seus passaportes antes do jogo.

Estratégia para comprar mais ingressos

Foi a primeira partida internacional significativa da Inglaterra com capacidade total desde que começou a pandemia de coronavírus.

Para tentar contornar o limite de ingressos imposto para a torcida adversária, alguns ingleses compraram bilhetes com endereços dos hotéis em que estavam registrados.

No final de maio, torcedores do time inglês Liverpool se envolveram em confusão na final da Liga dos Campeões da Europa contra o Real Madrid, do lado de fora do Stade de France, em Paris, atrasando em cerca de 40 minutos a partida, vencida pelo time espanhol.

Em 2020, torcedores da Inglaterra causaram tumulto durante a final da Eurocopa contra a Itália, em Wembley. Quarenta e nove pessoas foram presas e 19 policiais ficaram feridos em Londres. A seleção italiana ganhou o título nos pênaltis após empate no tempo normal por 1 a 1.

