Torcedores argentinos celebram o tricampeonato

Centenas de milhares invadem as ruas de Buenos Aires depois da vitória sobre a França na final da Copa do Catar. Entre os franceses, decepção toma conta após a derrota nos pênaltis.

Multidões encheram as ruas de Buenos Aires neste domingo (18/12) após a vitória da equipe do país sobre a França na Copa do Mundo do Catar. A Argentina venceu a França por 4 a 2 nos pênaltis em uma final espetacular que terminou em 3 a 3 após a prorrogação.

"Não acredito! Foi difícil, mas conseguimos, graças a Messi", disse Santiago, de 13 anos, à agência de notícias Reuters.

"Foi um jogo incrível, às vezes angustiante", disse Diego Aburgeily, de 46 anos. "Este time fez as pessoas se apaixonarem por eles pela primeira vez em décadas."

Reportando das ruas de Buenos Aires, a correspondente da DW na América Latina, Nicole Ris, descreveu a vitória e a celebração como um "terremoto emocional".

"Eu posso ver milhares, e eles estão comemorando, eles estão cantando, eles estão dançando", disse a jornalista, acrescentando que as pessoas gritavam "Messi" na rua. A correspondente da DW Danya Barsalona disse que a "atmosfera estava absolutamente elétrica" no estádio no Catar.

"No início do jogo, os torcedores argentinos estavam realmente empolgados", já que o time deles assumiu a liderança logo no início, segundo a repórter.

França deixou tricampeonato escapar

A final foi dominada pela Argentina e pelo craque Lionel Messi durante a maior parte do jogo, até que o francês Kyilan Mbappé marcou duas vezes em dois minutos e forçou a prorrogação.

Depois que Messi e Mbappé marcaram novamente na prorrogação para levar a final para os pênaltis, a Argentina garantiu a vitória na disputa de pênaltis (4 a 2).

"Estamos desapontados, especialmente com a decisão nos pênaltis", disse o torcedor francês Loane, 14 anos, à Reuters. "Mas houve muitas reviravoltas no jogo e pensamos que estava ao nosso alcance."

Em Paris, decepção tomou conta dos franceses ao final da partida Foto: Francois Mori/AP/picture alliance

"Recuperar de uma desvantagem de dois gols é incrível", afirmou Romain Balthazar, também torcedor francês.

"Les Bleus nos fizeram sonhar", disse o presidente francês Emmanuel Macron em um tuíte.

Macron esteve no Catar desde a semifinal contra o Marrocos e foi visto em campo consolando os franceses após a vitória da Argentina.

O que os jogadores da França disseram?

"É claro que estamos muito desapontados, demos tudo. Tivemos que enfrentar muitos obstáculos durante a competição, não desistimos de nada", disse o zagueiro francês Raphael Varane. "Ficamos uma hora sem jogar. Poderíamos ter vencido também. Estou muito orgulhoso deste grupo e de ser francês. Estamos de cabeça erguida. Retomamos este jogo quando estava complicado."

"Os argentinos começaram bem, sendo agressivos, usando todas as facetas do jogo. Fomos um pouco reacionários a noite toda", justificou o goleiro francês Hugo Lloris.

md (Reuters, AFP)