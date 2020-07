Torcedores alemães talvez voltem aos estádios em setembro

Autoridades do futebol alemão estão cooperando com o Ministério da Saúde para permitir aos torcedores voltarem a assistir às partidas da Bundesliga, após a pausa forçada pelo coronavírus. Como declarou o diretor da Liga Alemã de Futebol (DFL), Christian Seifert, na edição deste domingo (05/07) do jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, "estabelecer operações normais será o próximo grande desafio".

Aglomerações de massa permanecem proibidas no país até pelo menos 31 de outubro, a menos que cada participante do evento possa ser rastreado. Com a próxima temporada do torneio marcada para meados de setembro, Seifert afirma que as possíveis diretrizes estão sendo estudadas tomando esse fato como ponto de partida.

"Não importa se você coloque 200 pessoas num teatro, ou 5 mil no estádio de Dortmund, é sempre preciso encontrar soluções individuais, baseadas na infraestrutura, e possivelmente na situação epidemiológica da área, também", explicou o porta-voz do presidente da DFL, acrescentando: "Vamos ter que aprender a incorporar incerteza em nossas considerações. Temos simplesmente parar de nos sentir inseguros, senão vai ficar difícil na Alemanha."

O futebol profissional alemão foi colocado em compasso de espera em meados de março, quando a pandemia de covid-19 começou a atravessar a Europa. Dois meses mais tarde, a temporada esportiva foi retomada, embora sem torcedores nas arquibancadas.

AV/dpa,ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter