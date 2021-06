Torcedores alemães são advertidos a não irem a jogo na Inglaterra

A Associação Médica Mundial advertiu torcedores alemães para não viajarem ao Reino Unido para assistir ao vivo a partida entre as seleções da Inglaterra e da Alemanha pela Eurocopa, marcada para a próxima terça-feira (29/06).

O alerta se deve às preocupações com a variante delta do coronavírus, detectada inicialmente na Índia. Mais infecciosa do que a cepa original, a delta levou a um aumento de casos de covid-19 no Reino Unido nas últimas semanas e fez com que o primeiro-ministro, Boris Johnson, adiasse o fim da última fase de desconfinamento na Inglaterra, antes prevista para acabar em 21 de junho.

O presidente da Associação Médica Mundial, Frank Ulrich Montgomery, declarou em entrevista ao jornal alemão Passauer Neue Presse divulgada nesta quinta-feira (25/06) que "qualquer pessoa não vacinada estará agindo de modo irresponsável" ao viajar ao Reino Unido, "dada a predominância da variante delta no Reino Unido e o risco de infecção".

"Mesmo uma pessoa vacinada que siga os protocolos de distanciamento social e faça a peregrinação até o estádio está correndo risco limitado", acrescentou.

Após empatar em 2 a 2 com a Hungria, a Alemanha se classificou para as oitavas de final do torneio contra a Inglaterra. A próxima partida, contra a Inglaterra, deve ocorrer no estádio de Wembley, no subúrbio de Londres.

Nos três primeiros jogos da Eurocopa em Londres, durante a fase de grupos, foi permitida a presença de 25 mil espectadores no estádio. As autoridades vão permitir até 45 mil pessoas no jogo entre Inglaterra e Alemanha, ou seja, cerca da metade da capacidade de Wembley.

"Considero isso uma media populista e posso apenas alertar contra viajar para ver o jogo", disse Montgomery. "Não entendo por que o primeiro-ministro Boris Johnson permite isso."

A permissão deverá aumentar para 60 mil espectadores nas semifinais e na final, que também ocorrerá em Wembley.

Merkel alertou contra público em estádios na Eurocopa

De acordo com as atuais restrições de viagem, todas as pessoas que retornam à Alemanha vindas do Reino Unido devem permanecer em quarentena por 14 dias, principalmente em razão da perigosa variante. A mesma regra vale para o Brasil, que, assim como o Reino Unido, é classificado como área de variantes preocupantes.

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta semana que gostaria que todos os países da União Europeia (UE) adotassem as mesmas regras de quarentena.

Recentemente, Merkel advertiu contra estádios lotados nos jogos da Eurocopa no Reino Unido e pediu que a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) tomasse decisões responsáveis, também em razão do aumento exponencial de casos de infecção pela variante delta do coronavírus em solo britânico.

"Não acho que seria bom se os estádios lá [no Reino Unido] estiverem lotados", disse Merkel, após uma reunião em Berlim com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Espero que a Uefa aja com responsabilidade."

rc/lf (DW)