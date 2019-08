Tomar café faz bem?

O Futurando desta semana traz uma reportagem especial sobre a torra do café e como essa bebida pode fazer bem ao nosso organismo, dependendo da quantidade diária consumida. Passa de três xícaras? Se esse for – ou não – o seu caso, então não perca o programa porque conversamos com uma especialista que vai explicar os benefícios de tomar café.

Você tem o hábito diário de tomar aspirina para prevenir ataques cardíacos ou derrames? É comum o uso do medicamento com esse objetivo porque os comprimidos agem como anticoagulantes, tornando o sangue mais fino e, portanto, menos propenso a romper algum vaso sanguíneo. Na teoria, parece o jeito ideal de manter a saúde em dia. Mas não é e você vai entender o porquê neste programa.

Aliás, os remédios para dor são vendidos nas farmácias sem prescrição médica. Já parou para pensar o que isso representa? Muitas pessoas acabam se automedicando sem pensar nas consequências. Só que ingerir analgésicos indiscriminadamente e com certa frequência pode trazer graves problemas para a saúde, como vamos mostrar nesta edição do Futurando.

Vamos tematizar também o comércio de animais silvestres, que apesar de ser proibido de muitas formas, encontra brechas para ocorrer de maneira obscura e sem qualquer controle na internet. Entre os principais compradores estão interessados em bichos exóticos para serem criados como animais de estimação.

No Futurando você confere ainda uma reportagem sobre iniciativas para proteger espécies ameaçadas de extinção no Peru. Os animais, em geral, são abandonados pelos próprios caçadores, que nem sempre conseguem vender todos os bichos que capturam. Vamos mostrar o trabalho de um abrigo que oferece cuidados a esses animais.

O Futurando traz novidades sobre ciência, meio ambiente e tecnologia e é produzido todas as semanas pela redação brasileira da Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha.

