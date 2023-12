"Ansiamos por um mundo mais pacífico", diz presidente alemão

Em seu tradicional discurso de Natal à nação, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, abordou neste domingo (24/12) a continuidade das guerras na Ucrânia e na Faixa de Gaza e pediu aos alemães que cooperem para manter a força da democracia, além de lembrar que, em 2024, o país vai celebrar os 75 anos da Lei Fundamental, a Constituição alemã.

"Neste ano, o mundo apresentou de fato um lado sombrio. Vimos imagens de sofrimento e destruição, imagens de ódio e violência. A guerra de agressão russa contra a Ucrânia entra agora no seu segundo

inverno. E desde o outono olhamos com horror para as atrocidades cometidas pelo Hamas e o que está acontecendo com as vítimas da guerra no Oriente Médio", disse Steinmeier.

"'Parei de assistir ao noticiário.' Essa frase é provavelmente a que ouvi com mais frequência neste ano. Em todos os lugares em que estive, as pessoas expressaram o mesmo sentimento e me falaram de sua necessidade de se desligar, em vez de ficarem expostas à deprimente situação mundial dia após dia. Caros cidadãos, entendo que às vezes é simplesmente demais. Que as pessoas prefiram simplesmente se esconder da realidade."

Apesar dos desafios, Steinmeier enfatizou a importância da esperança e a necessidade de encarar o novo ano com coragem e determinação. "Todos nós ansiamos por um mundo mais pacífico", disse ele, reiterando sua crença de que "nunca devemos abandonar" isso.

"A história do Natal também expressa esse anseio. É bom que tenhamos esses poucos dias de tranquilidade. Afinal de contas, o Natal também significa que podemos manter o problemático mundo à distância por um tempo. Podemos olhar para as luzes, e não para a escuridão."

Apelo contra divisões

O presidente alemão ainda enfatizou a importância de manter uma democracia forte, afirmando que isso só é possível se as pessoas estiverem engajadas e trabalharem para "garantir que o que ainda não é bom hoje seja melhor amanhã".

Steinmeier reconheceu que o ano deixou muitos alemães preocupados com "questões não resolvidas aqui no nosso país", sem mencioná-las diretamente – mas provavelmente se referindo à estagnação econômica, aumento do custo de vida e os recentes problemas orçamentários que afetaram o governo alemão.

"Vocês, como cidadãos, devem poder esperar que os democratas trabalhem juntos quando o que está em jogo é o nosso bem comum. Muitos não percebem isso. Alguns se afastam, outros reclamam de tudo e de todos. Mas, em uma democracia, quando as coisas ficam difíceis, há melhores remédios do que a raiva e o desprezo, melhores remédios do que aqueles que que fingem que há sempre uma resposta simples para as questões do futuro. (...) Só conseguiremos progredir se trabalharmos juntos – e não se todos se fecharem em seus próprios mundos."

"Nós precisamos de respeito e motivação, precisamos de diálogo e debate – e, às vezes, simpatia e até mesmo apoio. Também precisamos de tudo isso uns para os outros em nossa democracia. Precisamos de pessoas que se envolvam e trabalhem para garantir que o que ainda não está bom hoje seja melhor amanhã. Que participem e se entusiasmem. E há muitas pessoas em nosso país que fazem exatamente isso, que se concentram no que temos em comum e não no que nos divide", prosseguiu Steinmeier.

Aniversário da democracia alemã

Steinmeier ainda lembrou que 2024 marca o 75º aniversário da elaboração da Lei Fundamental da Alemanha, a Constituição do país, que entrou em vigor em 1949 inicialmente na antiga Alemanha Ocidental e, a partir de 1990, também no território da antiga Alemanha Oriental.

"No próximo ano, estaremos comemorando o 75º aniversário de nossa democracia. Nossa Lei Básica está completando 75 anos. E, por nada menos que 34 anos, ela tem sido aplicada a todo o nosso país reunificado. Isso é motivo para todos nós comemorarmos."

"Nossa Constituição é algo de que podemos nos orgulhar. Ela protege e valoriza cada indivíduo. Isso é muito importante. Mas ainda não é tudo. Ela fornece a estrutura estável dentro da qual a formulação de políticas pode prosperar. E, se necessário, corrigir-se. Isso é algo que somente a a democracia pode fazer! Essa tem sido uma base sólida para nosso país até o momento, mesmo em tempos desafiadores. E estou convencido de que ela continuará a nos sustentar também no futuro. E é por isso que quero incentivar todos nós a confiar nesse alicerce", disse Steinmeier.

"De vez em quando, podemos ter em mente que a Alemanha é e continua sendo um bom país", completou o presidente.

Steinmeier encerrou seu discurso pedindo união aos alemães.

"Caros cidadãos, não sei como vocês se sentem, mas eu, pessoalmente, não gostaria de ver uma Alemanha em que todos desistam. E acredito firmemente que, como indivíduos racionais e responsáveis, podemos juntos lidar com um mundo que nos desafia. (...) Podemos e teremos sucesso se fizermos um esforço, se nos mantivermos unidos e permanecermos unidos."

"Nesse espírito, não vamos nos isolar uns dos outros. Não puxemos um pano para cima de nossas cabeças. Não desperdicemos nossas energias em confrontos cotidianos. Em vez disso, confiemos na força e na experiência dentro de nós. Confiemos em nós mesmos. E que sejamos inspirados pela confiança instilada em nós pela mensagem de Natal. Com essa confiança, olhemos com coragem para o novo ano. Feliz Natal para você e seus entes queridos!", encerrou o presidente Steinmeier.

jps (ots)