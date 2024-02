Tiroteio na comemoração do Super Bowl deixa um morto

Um tiroteio matou uma pessoa e deixou ao menos outras nove feridas nesta quarta-feira (14/02) no estado americano do Missouri, durante o desfile do Kansas City Chiefs em comemoração ao título do Super Bowl conquistado no último domingo em Las Vegas. Duas pessoas armadas foram presas, informou a polícia.

O incidente ocorreu nas proximidades da Union Station, a estação ferroviária central de Kansas City, disse o departamento de polícia local.

"Tiros foram disparados a oeste da Union Station, perto da garagem, e várias pessoas ficaram feridas", reportou a polícia.

As autoridades pediram a evacuação da estação enquanto trabalhavam para determinar "o número de vítimas do tiroteio".

Desfile dos jogadores

Milhares de pessoas saíram às ruas de Kansas City nesta quarta para comemorar a vitória no Super Bowl contra o San Francisco 49ers na final da liga nacional de futebol americano (NFL, na sigla em inglês).

Minutos antes do incidente, um ônibus com os jogadores, incluindo o tight end Travis Kelce, namorado da cantora pop Taylor Swift, percorreu as ruas da cidade para comemorar o bicampeonato com os torcedores.

