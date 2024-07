Thomas Müller anuncia aposentadoria da seleção da Alemanha

O meia-atacante Thomas Müller, campeão mundial pela Alemanha em 2014 eestrela do Bayern de Munique, anunciou nesta segunda-feira (15/07) sua aposentadoria da seleção alemã de futebol. O anúncio veio um dia após o fim da Eurocopa 2024 na Alemanha, último torneio disputado por ele, aos 34 anos.

"Depois de quase 14 anos e 131 jogos internacionais, decidi encerrar minha carreira na seleção alemã", disse o meio-campista em um vídeo publicado nas redes sociais. "Quero agradecer a todos os fãs e membros da seleção nacional. Obrigado pelo apoio nos últimos anos. Sempre me senti muito orgulhoso de jogar pelo meu país. Celebramos juntos e, às vezes, até derramamos lágrimas juntos", disse.

Carreira coroada com o título no Brasil

O jogador alemão fez sua estreia internacional pela Alemanha em março de 2010, em um amistoso contra a Argentina e, em seus 14 anos de carreira internacional, participou de quatro Copas do Mundo e quatro Eurocopas.

Em 2010, foi artilheiro da Copa do Mundo disputada na África do Sul e foi uma das estrelas da seleção alemã na conquista da Copa do Mundo de 2014, no Rio de Janeiro. Ele foi responsável por marcar o gol de abertura na histórica vitória por 7 a 1 contra o Brasil na semifinal do torneio.

Thomas Müller parece se desculpar com os jogadores brasileiros depois do gol que abriu a goleada contra o Brasil, em 2014 Foto: Eibner-Pressefoto/picture alliance

Após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, porém, ele foi dispensado pelo então técnico Joachim Löw, juntamente com os defensores Mats Hummels e Jerome Boateng. O meia-atacante retornou ao time na Eurocopa 2021, na qual a Alemanha foi eliminada nas oitavas de final pela Inglaterra.

Na Eurocopa 2024 em solo nacional, Müller jogou como substituto na vitória por 5 a 1 contra a Escócia, no jogo de abertura, e na derrota por 2 a 1 para a Espanha, que eliminou a Alemanha do torneio. Müller marcou dez gols em quatro participações em Copas do Mundo, mas nunca balançou as redes em Eurocopas.

Com 131 partidas jogadas pela seleção ele se tornou o terceiro jogador que mais defendeu a Alemanha, atrás apenas de Lothar Matthäus (150) e Miroslav Klose (137).

Müller deve continuar jogando no Bayern de Munique, único time que defendeu em toda a carreira, até junho de 2025. Pelo clube, conquistou duas Champions League e 12 campeonatos alemães.

Aposentadorias

Müller é o segundo jogador da Alemanha a anunciar sua aposentadoria internacional após a Eurocopa 2024. O meio-campista Toni Kroos abandonou o futebol após a eliminação da Alemanha no torneio em casa. Kroos já havia anunciado a aposentadoria da seleção em 2021, mas retornou para participar da Eurocopa na Alemanha. O goleiro Manuel Neuer é o último jogador que venceu a Copa do Mundo pela Alemanha ainda na seleção.

