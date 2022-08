Teste toxicológico da premiê da Finlândia dá negativo

O teste toxicológico da primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, não detectou presença de drogas em seu organismo, anunciou o governo finlandês nesta segunda-feira (22/08).

"O teste de drogas feito pela primeira-ministra Sanna Marin em 19 de agosto de 2022 não revelou a presença de drogas", disse o gabinete de Marin em comunicado, acrescentando que um médico assinou os resultados.

Marin havia se submetido ao teste na última sexta-feira, após a divulgação de um vídeo em que ela aparecia dançando e se divertindo na companhia de amigos. As imagens causaram alvoroço entre setores políticos críticos da premiê, que passaram a levantar suspeitas sobre o comportamento da líder do país, de 36 anos.

Políticos da própria coalizão de governo e membros da oposição haviam pedido que Marin se submetesse ao teste.

A amostra foi testada para detectar a eventual presença de várias drogas, como cocaína, anfetamina, cânabis e opioides, disse Iida Vallin, assessora especial da primeira-ministra, à agência de notícias AFP.

A primeira-ministra já havia insistido na sexta-feira que nunca havia usado drogas e se disse decepcionada com a repercussão do vídeo. "Estou decepcionada que esse vídeo tenha se tornado público. Eu passei a noite com amigos, fazendo festa, sim. Dancei e cantei. Mas não tenho motivos para me drogar, ou nada além de álcool. Fiz coisas perfeitamente legais, nada a esconder", disse Marin na ocasião.

Apoio à premiê

O vazamento desencadeou um debate entre os finlandeses sobre o comportamento privado dos políticos do país.

Enquanto os oponentes de Marin a criticavam, postagens nas mídias sociais mostraram amplo apoio à primeira-ministra, com muitos defendendo seu direito de ter uma vida pessoal.

Em resposta, centenas de mulheres da Finlândia criaram uma campanha em solidariedade a Marin, publicando seus próprios vídeos em que aparecem dançando e se divertindo com amigos.

Os usuários também compartilharam vídeos de outros políticos dançando e festejando, apontando que homens e figuras geralmente mais velhas não tiveram que enfrentar críticas semelhantes por suas ações.

Antti Lindtman, chefe do grupo parlamentar do Partido Social-Democrata, a legenda de Marin, disse que "não vê nenhum grande problema em dançar em um evento privado com amigos".

