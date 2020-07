Teste de vacina alemã contra covid-19 tem 4 mil voluntários

Cerca de 4 mil pessoas se inscreveram para participar de testes para vacina contra o coronavírus no Hospital Universitário Tübingen, no sudoeste da Alemanha.

Pesquisadores dizem surpresos com o grande número de potenciais voluntários, pois eles normalmente têm dificuldade para encontrar pessoas suficientes para participar de estudos médicos. "É realmente uma situação de luxo, diferente dos testes clínicos comuns", disse o diretor do estudo Peter Kremsner à agência de notícias DPA. "Normalmente, temos problemas para encontrar voluntários suficientes."

Um estudo clínico começou em meados de junho para testar a tolerabilidade de uma vacina desenvolvida pela empresa biofarmacêutica alemã Curevac.

Desde então, cerca de 50 pessoas receberam o medicamento. Segundo Kremsner, nenhum efeito colateral surpreendente foi observado. O grande número de voluntários faz com que não seja possível incluir todos no teste. O estudo pretende testar 168 indivíduos no total.

Além de Tübingen, serão realizados testes nas cidades alemãs de Hannover, Munique e Ghent, na Bélgica. Se a primeira fase do estudo for bem-sucedida, seguirão estudos com significativamente mais voluntários.

A Curevac, baseada em Tübingen, está trabalhando em uma chamada vacina de mRNA. Um tipo de molécula mensageira, o mRNA contém instruções para a produção de proteínas.

Para esta vacina, os pesquisadores da Curevac adicionaram ao mRNA instruções para construção de uma nova proteína de Sars-CoV-2. Após a vacinação, as células humanas devem produzir essa proteína, que o corpo reconhecerá como estranha, formando anticorpos e outras resistências imunológicas.

A Curevac receberá 75 milhões de euros (mais de 450 milhões de reais) em empréstimos do Banco Europeu de Investimento (BEI), anunciou o banco na segunda-feira. O dinheiro ajudará a empresa a concluir uma instalação de produção e apoiará o desenvolvimento e a produção em massa de uma vacina.

O governo alemão anunciou em junho que iria adquirir uma participação de 300 milhões de euros (1,8 bilhão de reais) na empresa. Os primeiros resultados do teste clínico são esperados para agosto, segundo a companhia.

Depois da farmacêutica Biontech, a Curevac é a segunda empresa alemã a receber permissão para testes clínicos para uma vacina contra o novo coronavírus.

MD/dpa/ots

