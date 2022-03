Tesla inaugura fábrica em Berlim, sua primeira na Europa

Cerca de dois anos após o início dos trabalhos de construção, a primeira fábrica europeia da Tesla em Grünheide, nos arredores de Berlim, tem inauguração marcada para esta terça-feira (22/03), com a presença do chanceler federal alemão, Olaf Scholz, e do ministro alemão da Economia e vice-chanceler, Robert Habeck.

O CEO da empresa, Elon Musk, também comparece para abrir oficialmente as instalações. Na cerimônia, ele entrega pessoalmente os primeiros carros elétricos produzidos na Alemanha aos proprietários.

Na noite de segunda-feira, Musk escreveu no Twitter: "Excitado em entregar amanhã os primeiros carros de produção do Giga Berlin-Brandenburg!"

O estado de Brandenburg, onde fica Grünheide, comemora o projeto de 1 bilhão de euros que visa empregar 12 mil funcionários e tem como meta a produção anual de 500 mil carros como um sinal para toda a região da antiga Alemanha Oriental.

Protesto de ambientalistas

Os ambientalistas, por outro lado, continuam a protestar, principalmente pela preocupação com o abastecimento de água potável. A iniciativa de cidadãos de Grünheide afirma que as preocupações e objeções no processo de autorização para a obra foram ignoradas e "direitos, pervertidos". Os carros elétricos da Tesla são "tudo menos bons para o meio ambiente".

Já o ministro da Economia, Habeck, saudou o "enorme investimento" da fabricante de carros elétricos dos EUA, ressaltando que a Tesla iniciou a construção "basicamente sem financiamento público" e, portanto, "assumiu um forte compromisso com a Alemanha como local de investimento", disse ele nesta terça-feira em Grünheide. "É claro que esse curto período de construção da fábrica também pode ser um requisito para o ritmo da Tesla em outras áreas também." Ele elogiou a abordagem de Musk como "uma cultura corporativa ousada".

A Tesla construiu grande parte da fábrica por sua conta e risco, baseada apenas em licenças preliminares. A aprovação final da planta só foi dada no início de março. Habeck continuou dizendo que a eletromobilidade poderia ajudar a Alemanha a se tornar menos dependente do petróleo.

A própria Tesla se considera como tendo uma "missão para acelerar a transição global para a energia sustentável". A fábrica gigante da Tesla na Alemanha representa uma nova concorrência para montadoras do país, como Volkswagen, BMW ou Audi, em meio a um segmento de eletromobilidade em rápido crescimento.

Licenças provisórias

O pioneiro dos carros elétricos Musk anunciou o investimento de bilhões de euros perto de Berlim em novembro de 2019 e iniciou a construção em fevereiro de 2020. Musk inicialmente contou com autorizações provisórias do estado de Brandemburgo.

Originalmente o empresário queria começar a produção em Grünheide a partir de meados de 2021. Mas a aprovação demorou mais do que o planejado, em parte porque a Tesla só fez mais tarde o registro para uma fábrica de baterias, a qual ainda está em construção.

A aprovação final para o complexo industrial, cujas unidades de produção deverão ocupar uma área total de mais de 227 mil metros quadrados, só veio há cerca de duas semanas, quando a fase de produção para teste já estava em execução.

md/ek (DPA, APF)