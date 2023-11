Terremoto no Nepal deixa mais de 100 mortos

Um terremoto de magnitude 6,4 que atingiu duas regiões remotas no Nepal na madrugada de sexta para sábado (04/11) deixou pelo menos 157 mortos e outros 199 feridos, informaram autoridades do país.

Os tremores foram sentidos até mesmo em Nova Délhi, capital da Índia, distante mais de 500 km de Jajarkot.

Trata-se do pior abalo sísmico registrado desde 2015 no país, com quase 9 mil vítimas.

Desta vez, a maior parte das mortes foram no distrito de Jajarkot, epicentro do tremor, com ao menos 105 fatalidades e dezenas de feridos. Em Rukum, distrito vizinho, o número de vítimas chegava a 52, com outras dezenas mais de feridos, segundo as informações oficiais mais recentes.

Regiões atingidas são de difícil acesso

Espera-se que o saldo de mortos e feridos continue a subir, já que as duas regiões atingidas são de terreno montanhoso e de difícil acesso, o que dificulta os trabalhos de resgate.

Registros que circularam nas redes sociais mostram moradores revirando os escombros na escuridão para resgatar sobreviventes soterrados por casas e edifícios destruídos.

"Houve um barulho muito grande quando as casas vieram abaixo. Parecia uma grande explosão", afirmou à agência de notícias AFP uma moradora da região. "Não sobrou mais nada de ninguém. Não sobrou nenhuma casa onde ficar."

Famoso pela cadeia de montanhas do Himalaia, o Nepal é um dos países mais propensos a desastres naturais, mas carece de infraestrutura suficiente para enfrentar inundações ou terremotos – a placa continental indiana se move por debaixo da placa eurasiana a um ritmo de cerca de 2 centímetros por ano, resultando em tremores frequentes.

ra (AFP, AP, DW)