Tentativa de encontro romântico termina em deportação na Alemanha

Com saudades da namorada que mora na Alemanha, um jovem americano de 20 anos tentou enganar o controle de segurança do aeroporto de Frankfurt se disfarçando de lixeiro para entrar ilegalmente no país europeu, onde restrições de viagens ainda estão em vigor devido à pandemia de covid-19, informou nesta terça-feira (12/05) a polícia federal alemã.

Segundo as autoridades, o jovem chegou em Frankfurt de um voo vindo de Washington no domingo. Logo após o pouso da aeronave, ele vestiu um colete amarelo, semelhante a funcionários da limpeza, e, carregando dois sacos de lixo, tentou convencer os seguranças do aeroporto que tinha entrado na região de controle apenas para esvaziar as lixeiras. Ele desejava sair do local sem passar por autoridades de migração.

Um dos funcionários percebeu que o jovem não tinha um crachá de segurança e também não falava alemão. A polícia federal foi acionada e deteve o americano.

Aos policiais, ele confessou que tentou entrar na Alemanha ilegalmente por estar com saudades da namorada que mora no país e por não ver nenhuma outra saída para entrar no país legalmente.

A polícia destacou que, mesmo que tivesse passado a primeira barreira de segurança, ele ainda estaria na área de trânsito do aeroporto, o que significa que teria que passar de qualquer maneria pelos controles de fronteira.

Desde 17 de março, as fronteiras alemãs foram fechadas com medida para tentar conter o avanço da pandemia de covid-19. Apenas alemães e cidadãos estrangeiros com residência permanente no país podem entrar na Alemanha.

A tentativa frustrada do encontro romântico terminou com a deportação do jovem, que foi mandado de volta para Washington na segunda-feira.

CN/dpa/afp/ots

______________

