Temporal provoca deslizamentos e mais de 40 de mortes em SP

Fortes chuvas no litoral do estado deixam ao menos 44 mortos e centenas de desabrigados. Lula sobrevoou áreas atingidas e reuniu-se com o governador paulista, Tarcísio de Freitas.

As fortes chuvas que atingem São Paulo desde sábado causaram ao menos 44 mortes e deixaram centenas de desabrigados. Os temporais provocaram deslizamentos, enchentes e interdições em rodovias em várias áreas do estado, principalmente no litoral.

Foram 43 mortes em São Sebastião, incluindo a de um bebê de nove meses, e uma em Ubatuba, de uma criança de sete anos. Foi decretado estado de calamidade pública nas duas cidades e também em Ilhabela, Caraguatatuba, Bertioga e Guarujá. O governo de São Paulo também decretou luto oficial de três dias.

Segundo a Defesa Civil paulista informou nesta segunda-feira (20/2), há 1.730 pessoas desalojadas – provisoriamente em casas de parentes ou amigos – e 766 desabrigadas – em abrigos públicos ou privados. Ao menos 40 pessoas estão desaparecidas.

De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva entre sábado e domingo superou o esperado para todo o mês de fevereiro em três das quatro cidades mais atingidas do litoral norte do estado (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba).

Lula sobrevoa áreas e reúne-se com Tarcísio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi nesta segunda-feira ao litoral norte paulista e sobrevoou algumas áreas afetadas pelos deslizamentos. Em seguida, reuniu-se em São Sebastião com o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito da cidade, Felipe Augusto.

Após a reunião, Lula afirmou que o governo federal irá concentrar esforços na recuperação dos trechos afetados da rodovia Rio-Santos, e solicitou que a prefeitura indique um local seguro para a construção emergencial de moradias.

Freitas, por sua vez, pediu aos turistas que estão no litoral norte que não tentem voltar para capital no momento, devido aos vários pontos de bloqueios nas rodovias.

Carnaval cancelado

Por causa das tempestades, as prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela cancelaram a programação carnavalesca deste domingo.

A chuva também causou a interrupção no fornecimento de água na região, pois a enxurrada afetou algumas estações de tratamento. Autoridades pedem que a população economize água.

