Temporal provoca deslizamentos e dezenas de mortes em SP

Fortes chuvas no litoral do estado deixam ao menos 36 mortos e centenas de desabrigados. Cidades cancelam Carnaval.

As fortes chuvas que atingem São Paulo desde sábado causaram ao menos 36 mortes e deixaram dezenas de desabrigados. Os temporais provocaram deslizamentos, enchentes e interdições em rodovias em várias áreas do estado, principalmente no litoral. Até a noite desde domingo (19/02), foram contabilizadas 228 pessoas desalojadas e 338 desabrigadas.

São Sebastião foi a cidade mais afetada, onde foram registrados 35 óbitos. Entretanto, o número de vítimas fatais ainda deve aumentar no município, já que há pelo menos 40 pessoas desaparecidas na praia de Barra do Sahy e Juquehy, segundo o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas.

Entre os mortos, estão uma criança de sete anos em Ubatuba e um bebê de nove meses em São Sebastião. O governo de São Paulo decretou estado de calamidade pública nas duas cidades e também em Ilhabela, Caraguatatuba e Bertioga.

De acordo com a Defesa Civil, o volume de chuva nas últimas 24 horas superou o esperado para todo o mês de fevereiro em três das quatro cidades mais atingidas do litoral norte do estado (São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e Ubatuba).

Carnaval cancelado

O governador Tarcísio de Freitas e o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Henguel Ricardo Pereira, viajaram no domingo para São Sebastião.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que vai ao litoral paulista nesta segunda-feira e que o governo federal está à disposição para atuar nas áreas atingidas.

Por causa das tempestades, as prefeituras de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela cancelaram a programação carnavalesca deste domingo.

A chuva também causou a interrupção no fornecimento de água na região, pois a enxurrada afetou algumas estações de tratamento. Autoridades pedem que a população economize água. Além disso, várias rodovias foram interditadas devido ao temporal.

md/cn (ots)