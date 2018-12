Temporal mata e causa devastação nas Filipinas

As Filipinas depois do Haiyan

Refugiados

Em muitos lugares, as pessoas tiveram que deixar suas aldeias devastadas. De acordo com dados do governo, cerca de 800 mil moradores já deixaram para trás tudo o que possuem, indo procurar abrigos temporários onde várias centenas de milhares já estão alojados. De acordo com estimativas preliminares, mais de quatro milhões de pessoas foram afetadas pelas consequências do tufão.