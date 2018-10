Tempestades deixam rastro de destruição na Itália

As tempestades que atingem à Itália há dois dias deixaram um rastro de destruição. Ao menos dez pessoas morreram em decorrência das chuvas e dos ventos fortes, afirmou nesta terça-feira (30/10) a defesa civil. Algumas estradas estão bloqueadas, e várias localidades estão sem energia elétrica.

Entre as vítimas estão uma mulher que morreu num deslizamento de terra que atingiu sua casa na região de Trentino; um homem atingido por uma árvore no Vêneto; um bombeiro que estava envolvido em operações de resgate na província de Bolzano; e um homem que praticava kitesurf próximo à cidade de Cattolica.

Praça de São Marcos e ruas de Veneza ficaram inundadas

Ventos fortes ainda derrubaram árvores com raízes, causando destruição. As chuvas provocaram enchentes em diversas cidades. Escolas em vários municípios, como Roma, Veneza e Nápoles, cancelaram as aulas

Em Veneza, a água chegou a ficar mais de 1,5 metro acima do nível médio do mar, maior pico registrado desde 2008, provocando o fenômeno chamado de acqua alta, que inundou ruas da cidade e fez com que a famosa Praça de São Marcos fosse interditada.

Diversas atrações turísticas, como o Coliseu, foram fechadas em Roma

Na capital italiana, o vento derrubou várias árvores, que danificaram viaturas, e levou ao fechamento de diversas atrações turísticas, entre elas o Coliseu de Roma.

Em Gênova, o aeroporto teve que ser fechado para a retirada de destroços trazidos pelos ventos da pista. Na Ligúria, cerca de 20 mil pessoas estão sem energia elétrica.

As tempestades trouxeram também uma grande quantidade de neve para regiões montanhosas do país, deixando muitos turistas presos em carros e hotéis

Queda de árvores causou destruição em Roma

. Segundo a imprensa italiana, 170 pessoas estão ilhadas em Passo Stelvio, na fronteira com a Suíça.

As tempestades também atingiram a França e a Espanha, deixando milhares de residências sem luz. Aeroportos e portos foram fechados em Córsega. Na Croácia, um surfista esloveno despareceu na segunda-feira no mar, próximo à cidade de Umago.

CN/afp/lusa/dpa/efe

