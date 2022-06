Tempestades deixam mais de 40 mortos na Ásia

Tempestades de monção deixaram ao menos 41 mortos em Bangladesh e na Índia, anunciaram autoridades locais neste sábado (18/06). As chuvas desencadearam ainda grandes enchentes, deixando milhões isolados.

Em Bangladesh, os raios que acompanharam as chuvas mataram 21 pessoas na sexta-feira e outras quatro morreram em deslizamentos de terras. Entre as vítimas há três crianças. A maior parte do nordeste do país está submersa e tropas foram enviadas para retirar os moradores que se encontram isolados.

Essas são as piores inundações de monções que o país experimentou nas últimas duas décadas e afetaram pelo menos quatro milhões de pessoas em dois distritos do noroeste que fazem fronteira com a Índia.

Diante a magnitude das inundações, as autoridades abriram centenas de abrigos para receber as vítimas e foram obrigadas a fechar o único aeroporto internacional da região de Sylhet, segundo o chefe administrativo distrital, Muhammad Mosharraf Hossain. O distrito de Sunamganj perdeu toda a conexão com o resto do país depois que todas as estradas ficaram submersas e mais de 2 milhões de pessoas perderam o acesso à eletricidade.

"Toda a vila ficou submersa na sexta-feira de manhã e todos ficamos isolados", contou um morador. "Depois de esperar o dia todo no telhado da nossa casa, um vizinho nos resgatou com um barco improvisado", acrescentou.

Mudanças climáticas

De acordo com Hossain, após uma pausa durante a tarde de sexta-feira, voltou a chover muito no sábado. Segundo previsões meteorológicas, as inundações devem piorar nos próximos dois dias, pois não há sinais de que a chuva irá parar.

Essas enchentes foram consequência do excesso de chuva que foi registrado na parte superior dos rios ao passar pela Índia, explicou o chefe do Centro de Previsão e Alerta de Inundações, Arifuzzaman Bhuiyan. Apesar de ser uma ameaça constante, especialistas afirmam que as mudanças climáticas tem aumentado a intensidade, frequência e imprevisibilidade das inundações na região.

Na Índia, os deslizamentos de terra causados pelo excesso de chuva deixaram ao menos 16 mortos e mais de 1,8 milhão de indianos já foram afetados pelas enchentes.

cn (AFP, Lusa)