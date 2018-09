Tempestades causam mortes nos EUA e Ásia

Nos EUA, o furacão Florence perdeu força neste sábado (15/09), sendo reduzido a tempestade tropical, mas continua ameaçando com ventos de 110 km/h e deve causar mais inundações, enquanto se move lentamente sobre a Carolina do Norte, na costa sudeste do país.

A tempestade deve ter um enfraquecimento significativo durante o fim de semana. O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos EUA prevê um movimento lento em direção a oeste-sudoeste neste sábado, enquanto o seu centro se moverá pelo extremo leste da Carolina do Sul.

As inundações catastróficas que Florence está deixando devem piorar com o passar das horas e com o aumento cíclico da maré, que já causou enchentes nas áreas costeiras das cidades do litoral atlântico.

Florence tocou solo às 7h15 (hora local; 8h15 em Brasília) na cidade de Wrightsville Beach, na Carolina do Norte. Apesar do impacto menor que o esperado para um furacão que era de categoria 4 há dois dias, o perigo consiste nas inundações, tanto de água doce como salgada.

Os níveis de água continuam a subir em regiões litorâneas da Carolina do Norte, onde rios transbordaram, casas foram inundadas e centenas de pessoas precisaram ser resgatadas após ficarem ilhadas.

Antes de ser reduzido a tempestade tropical, Florence provocou cinco mortes na Carolina do Norte, de acordo com a CNN.

Mangkhut foi o mais forte da temporada de tufões nas Filipinas

Mangkhut, tufão mais violento do ano

No Sudeste Asiático, o tufão Mangkhut, o mais violento do ano, provocou a morte de ao menos duas pessoas neste sábado nas Filipinas, onde atingiu o norte com fortes ventos e chuvas torrenciais, e outra em Taiwan, que foi varrida pelo mar revolto.

Com categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, Mangkhut entrou no território filipino à 1h40 de hoje (hora local; 14h40 de sexta-feira em Brasília) e chegou a rajadas de vento de até 305 km/h em sua passagem pelo norte da ilha de Luzon, no extremo norte do país.

A passagem do tufão causou quedas de árvores, telhados arrancados e cortes de energia em Luzon, a principal ilha do arquipélago filipino. A zona atingida pela passagem do tufão tem uma população de cerca de 10 milhões de pessoas que vivem em habitações improvisadas.

Em Taiwan, localizada a poucas centenas de quilômetros das Filipinas e no caminho do tufão, fortes chuvas caíram sob o efeito do Mangkhut e uma mulher foi arrastada pelas ondas, disseram as autoridades.

A tempestade diminuiu sua velocidade e se desloca a 25 km/h em direção ao sul da China. As autoridades de Macau emitiram neste sábado o sinal 1 de tempestade tropical devido à aproximação do Mangkhut.

CA/efe/lusa/ots

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp

| App | Instagram | Newsletter