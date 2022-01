Tempestade atinge o norte da Europa e deixa quatro mortos

Uma forte tempestade atingiu o norte da Europa neste domingo (30/01), matando quatro pessoas. Transportes públicos foram suspensos e centenas de milhares de pessoas ficaram ser energia elétrica em meio ao inverno europeu.

A tempestade, conhecida na Alemanha como Nadia e, em outro países da Europa como Malik, intensificou-se ao longo do sábado, provocando ventos de nível de furacão nas costas do Mar do Norte e do Mar Báltico.

Quando a tempestade se moveu para o leste, neste domingo, o corpo de bombeiros da capital alemã, Berlim, declarou emergência e ordenou que os moradores ficassem em casa se possível.

No sábado, uma pessoa morreu na Alemanha após sem atingida por um cartaz eleitoral que se soltou com o vento, informou o jornal Bild. Outra pessoa ficou ferida.

Mortes por quedas de árvores

Na Escócia, que chegou a registrar ventos de 160 quilômetros por hora, uma mulher de 60 anos morreu em Aberdeen, após ser atingida pela queda de uma árvore.

No centro da Inglaterra, um menino de nove anos também morreu quando uma árvore caiu sobre ele e um outro homem.

Cerca de 130.000 casas em toda a Inglaterra ficaram sem eletricidade depois que as linhas de energia foram cortadas.

Em Wejherowo, na Polônia, na costa do Báltico, uma pessoa morreu e outra ficou ferida devido à queda de uma árvore, informou o jornal local Rzeczpospolita. Em todo o país, mais de 680 mil pessoas ficaram sem energia.

Mercado de Hamburgo inundado

Na Alemanha, a tempestade também atingiu a cidade de Hamburgo, onde o rio Elba se encontra com o Mar do Norte.

As águas inundaram o mercado de peixe no distrito de St Pauli. Vários carros foram levados pela água.

Um barco carregado com uma escavadeira foi empurrado contra uma ponte pela tempestade. De acordo com o jornal Bild, um operador e o capitão caíram no mar, mas sobreviveram.

No estado alemão de Schleswig-Holstein, tempestade interrompeu os serviços de trem Foto: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Alertas de inundação também foram emitidos nos estados alemães de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Schleswig-Holstein, onde a tempestade interrompeu os serviços de trem devido à queda de árvores, informou a operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn.

Dinamarca fecha as principais pontes

Na Dinamarca, a ponte rodoviária e ferroviária de Oresund, que liga o país à Suécia, foi fechada, juntamente com a ponte Great Belt Fixed Link, que liga as ilhas dinamarquesas da Zelândia e Funen.

Cerca de 10.000 trabalhadores de emergência ficaram de prontidão para atender chamadas, informou a agência de notícias Ritzau.

Na Zelândia, onde fica a capital dinamarquesa Copenhague, quase todo o tráfego regional de trens foi suspenso, segundo a emissora DR.

le (ots)